"Le voy a pegar fuego a tu casa": la familia del menor que apuñaló a otros en Murcia está amenazada

La familia del menor que apuñaló a dos compañeros el pasado 2 de octubre en un instituto de Águilas, en Murcia, denuncia estar recibiendo amenazas desde que tuvieron lugar los hechos.

“Eres un gordo maricón. Cuando me veas me pinchas a mí, gordo de mierda”, son algunos de los mensajes que el presunto agresor habría recibido. Y proseguía: “Acuérdate de mí. Un cáncer te salga, gordo de mierda, pezón mortadela. Tendrás tu venganza”. El joven lleva desde el pasado 8 de octubre en un centro de menores y, desde entonces, no ha parado de recibir amenazas de este tipo.

Compañeros del instituto que lo conocían le han deseado que disfrute del centro, “que ahí si que te van a dar por culo” y le han increpado asegurando que no valía para nada. “Vas con navaja porque no eres hombre”, le decían.

Los jóvenes a los que este chico apuñaló tienen 14 y 16 años, provocándoles una herida en el vientre a ambos. Uno de ellos tuvo que ser intervenido de urgencia y el otro pasó varios días en la UCI. Los padres del agresor quisieron pedir perdón públicamente.

Lo hicieron a través de Telecinco, en el programa Vamos a Ver. Durante su intervención explicaron que no esperaban que su hijo fuera a actuar de esa manera aunque sí habían notado que llevaba un tiempo muy triste y que a veces les expresaba que no tenía ganas de nada. “Nos arrepentimos muchísimo de lo que ha hecho nuestro hijo”, aseguraron. También contaron que su hijo sufría acoso antes del ataque y ahora éste continúa en formas de amenazas.

“Nos la vas a pagar” y “tiempo al tiempo” son algunas de los mensajes que ha recibido el niño. A su hermano también le han escrito para decirle que lo iban a matar a él y a sus padres y que iban a incendiar su casa.

Su familia ha denunciado ante los medios de comunicación que tiene miedo y su madre ha confesado que ahora entiende por todo lo que pasó su hijo antes de cometer la agresión. Pide que se haga justicia, que su hijo cumpla condena por lo que hizo pero que los ataques que están recibiendo cesen.