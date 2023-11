"Estos niños tienen que ser educados", habla el alcalde de Alhama sobre la paliza a un menor

El menor de Alhama (Granada) de 17 años que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos fue agredido por haber comunicado a los profesores que se estaba desencadenando una pelea en su centro educativo. Ante la alarma la Policía Local se personó en el instituto y mientras ponían orden, los chicos implicados en dicha pelea actuaron en venganza y le dieron una brutal paliza al joven que informó a la dirección hasta dejarlo en estado de extrema gravedad.

Los hechos ocurrieron ayer, 2 de noviembre, en torno a las 12:00 horas. Cuando el equipo de emergencias llegó al instituto se encontraron con el chico en el suelo, ya inconsciente. Al no poder hacer nada por él en ese momento, tuvieron que llamar a un helicóptero para que lo trasladaran de urgencia al hospital. La Guardia Civil ha identificado a los tres presuntos autores de la paliza, todos ellos menores, que ya han sido expulsados del centro hasta que se aclare la situación.

Desde la dirección del instituto han constatado que su principal preocupación es que el joven agredido se recupere.

Según las últimas informaciones la víctima continúa en estado grave ingresado en la UCI. Su pronóstico es reservado pero evoluciona favorablemente y ya ha recuperado la consciencia, aunque no recuerda bien lo que sucedió.

Jesús Ubiña, alcalde de Alhama de Granada, ha explicado en el programa Vamos a Ver, en Telecinco, que el equipo de docentes del centro así como la dirección está muy afectado por lo sucedido y les preocupa la situación en la que se encuentran los alumnos del centro.

Ha compartido que porque estos hechos se hayan producido dentro del instituto no es un problema meramente educativo, sino social. “Por desgracia estas cosas se escuchan con mucha frecuencia”. De esta manera ha especificado que no cree que, aunque se deben tomar medidas ejemplares por lo sucedido, una expulsión no soluciona la situación. “Estos niños (en referencia a los agresores) tienen que estar educados”. Y en ese sentido considera que si los padres no han podido hacerlo y son consecuentes, “lo que procede es que pongan su tutela en manos de la Junta de Andalucía”.

Los tres presuntos agresores, que ya han tenido que declarar, tienen edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, por lo que serían imputables. Parece ser que los tres son amigos entre sí y ya habían protagonizado hechos similares en ocasiones anteriores.

El asunto se encuentra ahora en manos de la Policía Judicial y de la Fiscalía de Menores a espera de que pueda esclarecerse con más detalle lo sucedido, pero por el momento se les podría acusar de un delito de tentativa de homicidio y a los padres se les podría retirar su potestad.