“Vi al demonio dentro de mi hermana”: el asesino de Las Gabias habla sobre el crimen

Los motivos que llevaron al asesino de Las Gabias a acabar con la vida de su hermana embarazada y su sobrino de tres años fueron, según los investigadores, los celos que le tenía. Estos se habían visto agravados después de que el padre de ambos muriera y el presunto agresor no estuviera de acuerdo con el reparto de la herencia.

Un crimen planeado

El hombre tenía consigo las llaves de la casa de la mujer y había planeado a la perfección cómo iba a cometer el crimen, motivo por el que el marido de ésta no se encontraba en la casa en el momento de los hechos.

“Yo nunca las había usado. No sabía si abrirían o no así que cogí una barra metálica en punta, porque si había cambiado la cerradura metería la punta de la barra y la forzaría”. Esta es parte de su confesión ante el juez con la que deja clara su intención de matar a sus familiares.

“Yo llevaba el demonio dentro, no era consciente de mis actos. No me reconozco”. Cuando logró entrar en la vivienda y saltó la alarma Rosario, la víctima, se despertó y su hermano no dudó en agredirla violentamente. “Vi al demonio también dentro de mi hermana y la golpeé”.

Los gritos de la madre despertaron al hijo de Rosario y por eso Manuel también lo golpeó a él hasta acabar con su vida. “Fui a su habitación. Estaba en la cama, despierto, y lo maté con la barra”. A pesar de que el hombre trató de ocultar su rostro con una gorra y una mascarilla FFP2 fue rápidamente reconocido por su madre en la grabación de las cámaras de seguridad que la víctima tenía instaladas en su vivienda.

Protocolo anti suicidio

Desde que el hombre cometió el asesinato e ingresó en prisión de manera provisional en la cárcel de Albolote está siento vigilado en todo momento por otro reo ya que existe un elevado riesgo de suicidio. Esto es lo que se conoce como preso sombra, que actúa de esta forma para evitar que se quite la vida.

Ya durante la reconstrucción de los hechos el asesino de Las Gabias perdió el control y trató de quitarle el arma a uno de los agentes. Por eso al día siguiente acudió a los juzgados de Santa Fe, otro municipio granadino, esposado con las dos manos cruzadas por delante.

Al hombre se le acusa de un asesinato doble y de un delito de aborto y las penas por ello sumarían más de 40 años de cárcel e incluso cabe la posibilidad de que se le condene a la prisión permanente revisable.

Si lo declaran culpable perderá todo derecho hereditario. Ahora tendrá que someterse a varios estudios para determinar si actuó estando enajenado, ya que después de su confesión se tienen dudas del estado de su salud mental.