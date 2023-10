Salió desnudo diciendo que era una apuesta: detienen a un hombre por el crimen de Belén

La Guardia Civil ha detenido a una persona en relación a la muerte violenta de Belén, la vecina de 45 años de Pelahustán (Toledo) que apareció muerta en un camino de entrada al pueblo.

La investigación se encuentra aún bajo secreto de sumario y no se ha podido confirmar por el momento si el hombre detenido ha confesado o no los hechos. No obstante sí ha trascendido que su casa ha sido registrada.

Han sido algunos testigos quienes lo situaron en una zona cercana a donde apareció el cuerpo de la víctima. Lo vieron además con una actitud extraña ya que estaba prácticamente desnudo (únicamente llevaba calzoncillos y un poncho) y gritaba que había sido una apuesta, un juego.