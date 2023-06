Estas son las conclusiones del análisis psicológico a la madre del niño desaparecido de Morón

Los investigadores que estudian la desaparición del pequeño Antonio David de Morón de la Frontera creen que todas las respuestas están en la madre. Por este motivo han analizado cada gesto en su declaración.

Los expertos han analizado el comportamiento de la madre a través de una grabación en la que se pueden estudiar sus movimientos y sus gestos tanto faciales como corporales y en ellos han observado que Macarena, que así es como se llama la madre del desaparecido, muestra una montaña rusa de emociones según el momento del que están hablando.

Una montaña rusa de emociones

De esta manera la mujer comienza mostrando irritación y autodefensa cuando explicó que había reducido la medicación del niño. Luego hay un silencio que se refleja en un sentimiento de vergüenza y culpa, siempre según las imágenes analizadas por los expertos.

Macarena cambia su expresión facial cuando cuenta que se dio cuenta de que el chico había fallecido. Es entonces cuando pasa a una fase de tristeza, en la que comienza a llorar, y de alegría, con una sonrisa, cuando recuerda a su hijo.

Muestra miedo y pánico cuando explica que se da cuenta de que su hijo nunca más va a volver y finalmente se enfada de nuevo cuando expone dónde deposita, supuestamente, el cuerpo.

Las conclusiones

Según los profesionales que han podido analizar cómo se comporta, la actitud de Macarena es abierta y Serena durante su declaración. Esto otorga credibilidad y veracidad a su relato. Por este motivo los expertos concluyen que la madre muestra un nexo emocional con su hijo, se cree culpable por lo sucedido y se avergüenza de haber abandonado su cuerpo, el mismo que también desea encontrar.

Esta mujer llegó a confesar que en septiembre de 2021, durante un brote psicótico se llevó a su hijo, Antonio David, de 13 años y con discapacidad, se le murió en sus brazos y tras unos días arrojó su cuerpo a un contenedor. Esta no fue su primera versión, pero sí la oficial, ya que lo que primero compartió con los agentes era que ella habría acabado con la vida de su pequeño.

Frente a esta confesión y después de no haber encontrado el cuerpo de Antonio David tras dos años de búsqueda, los investigadores se plantean tres preguntas: ¿Dónde está Antonio David?; ¿Cómo murió?; ¿Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando?

Según ha explicado alguien cercano a Macarena, la madre del menor, cuando ella no se sentía a gusto con su cuerpo dejaba de tomar las pastillas que evitaban que, precisamente, tuviera brotes. Existe la hipótesis de que las semanas previas al suceso la mujer no solo abandonara su medicación, como ya había hecho en ocasiones anteriores, sino que dejara además de dársela al pequeño.

Esto podría responder a por qué el menor murió repentinamente, como dijo su madre. Los familiares de Macarena han indicado que la mujer llevaba desde agosto teniendo comportamientos extraños.

“No dejaba que nadie estuviera con el niño porque decía que el resto lo cuidaba mal. No quería que le llevásemos la comida porque decía que los íbamos a envenenar y no nos dejaba entrar a ver a David”, ha explicado una de estas personas del entorno familiar en una entrevista a la que ha tenido acceso Telecinco.

Según las declaraciones de su entorno más cercano la mujer estaba obsesionada con su hijo y con la enfermedad que padecía. “Pensaba que era tarotista (persona dedicada al tarot) y echaba las cartas. Se las empezó a echar a ella misma”.

Al parecer todas las preguntas que se hacía giraban en torno a cuándo se iba a curar su hijo. Las semanas previas a la desaparición su comportamiento empezó a cambiar de manera radical. “Fui a casa y le preguntó por qué no me contestaba al teléfono, reaccionando con insultos hacia mí. Quise ver al niño, que estaba en el coche, pero no me dejó acercarme”, confesaba otro miembro de la familia. Al parecer esta reacción la tuvo con todos los miembros de su familia.

Tenía un plan

El 2 de septiembre Macarena sacó todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria, que eran algo más de 1000 euros. Acudió a la sucursal acompañada por su hijo y a las trabajadoras del banco, que la conocían porque eran vecinas del mismo pueblo, les llamó la atención la forma que tuvo de hablar, con una dicción que no se correspondía con la suya.

Unos días después huyó con Antonio David. Esto podría demostrar que la mujer tenía la intención de huir con su hijo pero no hay pruebas suficientes de que ella acabara con su vida. “Si no hay cuerpo no hay delito”, llegó a decir Macarena ante los medios de comunicación.