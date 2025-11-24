El Pantoja, Juan Herrero, José María Pavón y el Yeyo: estos son los andaluces dentro del 'top ten' de fugitivos más buscados

Los diez fugitivos más buscados en España y para los que la Policía Nacional pide la colaboración ciudadana.

La Policía Nacional ha lanzado una nueva campaña solicitando la colaboración ciudadana para localizar a los diez fugitivos más buscados en España. Todos ellos están reclamados por delitos de extrema gravedad, entre los que destacan asesinatos, agresiones sexuales a menores, narcotráfico a gran escala, robos con violencia y trata de seres humanos. Para facilitar su identificación, los agentes han difundido este lunes imágenes reales junto a otras generadas mediante inteligencia artificial que recrean posibles cambios en su apariencia física para evitar ser reconocidos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos continuados de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, que junto al resto de equipos de la red nacional, ha conseguido detener a 460 prófugos de la justicia durante el año 2024, tanto por reclamaciones nacionales como internacionales. Las autoridades han habilitado un canal de comunicación confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es, donde cualquier ciudadano puede aportar pistas o indicios sobre estos individuos considerados altamente peligrosos.

Los diez criminales más buscados en España

La lista de los fugitivos más peligrosos que busca la Policía Nacional incluye perfiles criminales de alta peligrosidad. Encabezando la lista se encuentra Daniel Vázquez Patiño, un coruñés de 46 años, reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de tan solo 10 años. Se le describe como un hombre de complexión obesa, con cabello castaño con entradas, piel blanca y ojos marrones, que mide aproximadamente 1,70 metros.

El segundo de la lista es Jesús Manuel Heredia Heredia, alias El Pantoja, natural de Algeciras (Cádiz) y con 40 años de edad. Es considerado uno de los narcotraficantes más relevantes de España, liderando el clan familiar conocido como "Los Pantoja". Su actividad criminal está vinculada principalmente al Campo de Gibraltar, y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido en el mundo del narcotráfico como "el Messi del hachís". Tiene complexión obesa, mide 1,80 metros y presenta piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas.

El tercer puesto lo ocupa Juan Herrera Guerrero, de 53 años y procedente de Puente Genil (Córdoba), buscado por la justicia por abusos y agresiones sexuales a menores. Se trata de un hombre de complexión atlética que mide 1,73 metros, con cabello castaño, piel blanca y ojos marrones. Las autoridades advierten que podría utilizar gafas graduadas para modificar su apariencia.

Narcotraficantes de alto perfil en la lista de fugitivos

Entre los delincuentes más buscados destacan varios narcos de gran relevancia en el panorama criminal español. Juan Miguel García Santos, gallego de 51 años, es considerado el cerebro de una importante red de narcotráfico con conexiones internacionales. Está implicado específicamente en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Las fuerzas de seguridad lo describen como un hombre de complexión obesa, con cabello negro, piel blanca y ojos negros.

Otro narcotraficante destacado en la lista es Sergio Jesús Mora Carrasco, alias Yeyo, onubense de 48 años, considerado uno de los mayores traficantes de drogas a nivel europeo. Este criminal está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas, y acumula cargos por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Físicamente, se caracteriza por su complexión obesa, una altura de 1,72 metros, piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro.

Completa el grupo de narcotraficantes Julio Herrera Nieto, natural de Sancti-Spíritus (Salamanca), de 56 años, vinculado a un grupo criminal dedicado a la distribución de heroína y cocaína en la zona de Plasencia y alrededores. Además del tráfico de drogas, está reclamado por tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se trata de un hombre calvo de complexión atlética, que mide 1,73 metros y tiene ojos claros.

Delincuentes sexuales y violentos entre los más buscados

La lista incluye también a varios agresores sexuales y criminales violentos de alta peligrosidad. Martiño Ramos Soto, ourensano de 50 años, ejercía como profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas, perpetrados cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Se le describe como un hombre de complexión delgada, con piel morena, cabello canoso rizado y ojos marrones.

Entre los criminales violentos destaca José María Pavón Pereira, natural de Huelva, de 52 años, condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65 metros y posee cabello moreno, piel blanca y ojos negros, siendo considerado extremadamente peligroso por las autoridades.

La lista se completa con Manuel Rodríguez López, barcelonés de 63 años, que acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Es un hombre de complexión delgada que mide 1,75 metros, con cabello canoso, piel blanca y ojos marrones; y con Ionut Ramon Raducan, alias Florin, de nacionalidad rumana y 33 años, condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, tras obligar a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi de Madrid.

La operación "Los más buscados" de la Policía Nacional

Esta campaña forma parte de una estrategia continuada de la Policía Nacional para localizar y detener a prófugos considerados de alta peligrosidad. La difusión pública de las imágenes y datos de estos fugitivos responde a la necesidad de contar con la colaboración ciudadana, pieza fundamental en muchas detenciones de este tipo de delincuentes que intentan pasar desapercibidos entre la población.

La novedad de este año 2025 radica en la incorporación de imágenes generadas por inteligencia artificial que muestran posibles cambios en la apariencia de los fugitivos, como variaciones en el cabello, vello facial o uso de accesorios como gafas. Esta tecnología permite a los ciudadanos reconocer a estos individuos incluso si han modificado su aspecto físico para evitar ser identificados.

Las autoridades insisten en el carácter confidencial de cualquier información aportada por los ciudadanos, garantizando el anonimato de quienes colaboren a través del correo electrónico habilitado para tal fin. Los expertos en localización de fugitivos de la Policía Nacional analizan cada pista recibida para valorar su relevancia y actuar en consecuencia, lo que ha permitido lograr un alto número de detenciones en años anteriores.

¿Cómo actuar si se identifica a un fugitivo?

La Policía Nacional recomienda a los ciudadanos no acercarse ni interactuar directamente con estos individuos en caso de identificarlos, dada su peligrosidad. Lo más adecuado es contactar inmediatamente con las autoridades a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es o llamando al 091 si se trata de una situación de urgencia.

Es importante aportar la mayor cantidad de detalles sobre la ubicación y circunstancias del avistamiento, como la fecha, hora, lugar exacto y, si es posible, la dirección hacia la que se dirigía el sospechoso. Cualquier información sobre posibles acompañantes, vehículos utilizados o establecimientos frecuentados puede resultar de gran valor para los investigadores.

Las autoridades destacan que la colaboración ciudadana ha sido determinante en numerosas detenciones anteriores, por lo que animan a la población a mantenerse alerta y comunicar cualquier indicio, por pequeño que parezca, que pueda conducir a la localización de estos fugitivos que representan una amenaza para la seguridad pública.

La lista de 10:

1.- Daniel Vázquez Patiño. Natural de A Coruña y de 46 años, reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones.

2.- Jesús Manuel Heredia Heredia, alias El Pantoja y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, es líder del clan de "Los Pantoja", está vinculado al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como "el Messi del hachís". De complexión obesa, 1,80 de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas.

3.- Juan Herrera Guerrero, es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas.

4.- Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Buscado por tráfico de drogas, es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros.

5.- Manuel Rodríguez López, es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones.

6.- Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones.

7.- José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65, su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros.

8.- Ionut Ramon Raducan, alias Florin. Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72, tiene el cabello castaño y la piel blanca.

9.- Julio Herrera Nieto, es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73, con ojos claros y es calvo.

10.- Sergio Jesús Mora Carrasco, alias Yeyo. De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa y, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72, con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro.