Las gemelas Vázquez siguen manteniendo su inocencia: así avanza el juicio

Ayer, día 9 de octubre, tuvo comienzo el juicio por la muerte de Pedro Fernández, a quien presuntamente mataron Isaac Gil y las hermanas Pilar y Dolores Vázquez en un crimen que se ha demostrado que estuvo planificado.

El autor material del asesinato fue Isaac Gil, concuñado de la víctima y también autor confeso de los hechos, ya que fue algo que reconoció desde el primer momento en que fue detenido. Y así se ha mantenido este martes durante la segunda sesión del juicio, cuando ha tenido que comparecer ante el juez.

Las otras dos acusados, las gemelas Dolores y Pilar Vázquez, aseguraron que no planearon el crimen y que no estaban al tanto de lo que iba a hacer Isaac esa noche. Sin embargo la noche de los hechos Pedro se encontraba con unos amigos y hay testigos que aseguran que Dolores fue insistente para que pasaran la noche juntos. Ambas hermanas alegaron posibles malos tratos de Pedro a Dolores, pero esto no se ha podido demostrar en ningún caso.

La noche de los hechos

Isaac ha defendido al jurado que vivía desde hacía un tiempo en casa de su cuñada, Dolores. Esa noche, cuando llegó a la vivienda escuchó una fuerte discusión entre la mujer y Pedro. No solo palabras, sino que oyó romperse cristales, al parecer de un vaso. Ante esta situación, entró en el habitáculo. Según su versión, la víctima se dirigió hacia él. Había cogido una barra metálica que guardaba porque "el barrio es complicado y para que no le robaran". El procesado relató que Pedro se dirigió hacia él para agredirle y él le golpeó con la barra metálica en la cabeza. "Me sentí atacado y le di el primer golpe".

Pedro pudo salir de la habitación hacia el pasillo, huyendo. Después abrió la puerta de la casa e intentó escapar por las escaleras. En la planta inferior de la finca, fue alcanzado por Isaac que lo volvió a golpear y la víctima se desplomó en el suelo, ya muerto. "Salí detrás de Pedro", dijo el acusado. Su abogado defensor le espetó: "¿Y acabó con su vida?". "Correcto", es la única palabra que pronunció el procesado. Isaac se acogió a su derecho a declarar solo a preguntas de su abogado, como hicieron, posteriormente, las dos acusadas: Pilar y Dolores Vázquez.

La primera en ser interrogada fue Pilar y también solo respondió las preguntas de su abogado. En una breve declaración, afirmó que ella no sabía lo que iba a hacer Isaac y que no tuvo participación en la planificación del asesinato.

Explicó, eso sí, que su hermana le había comentado supuestos problemas con la víctima que podrían tener relación con un caso de maltrato. Dolores también se desmarcó del asesinato: "No sabía que mi cuñado iba a matar a Pedro". Sí que habló de las discusiones que tenía con su pareja y que este le había agredido física y psíquicamente. "Teníamos discusiones, pero siempre solucionamos el problema", insistió.

La noche del crimen, subrayó Dolores, estaba en la habitación con Pedro y ambos tuvieron una discusión. Al cabo de unos segundos, entró Isaac en la habitación con un "palo". "Los dos se pusieron a pegarse al lado de la puerta", recordó. Luego, Pedro e Isaac salieron al pasillo. Ella se quedó en la habitación. "Estaba temblando y muy asustada", manifestó.

El cuerpo de la víctima fue envuelto en una manta y llevado al piso de Dolores, donde lo encontraron los Mossos. La acusada admitió que ayudó a limpiar la sangre que había en la escalera de la finca porque Isaac se lo había pedido. No llamó a los servicios de emergencia, concretó, porque se quedó "inmóvil". Con voz tenue recalcó que no pudo evitar el crimen y que tampoco lo planeó.

La intervención de un testigo

Ante el jurado ha comparecido un testigo importante. Uno de los dos vecinos que grabaron con sus móviles a través de la mirilla de la puerta de su vivienda cómo las dos gemelas limpiaban la sangre de Pedro.

Uno de ellos registró cómo Isaac estaba en la escalera y la víctima estaba en el suelo. En las imágenes se ve cómo en un instante, Isaac pone un pie encima del cuerpo y da un pequeño salto sobre él, como si quisiera corroborar que realmente estuviera muerto. El testigo detalló al jurado que oyó un golpe muy fuerte, pero que no vio como Isaac golpeó a Pedro.

Por el momento el juicio continuará durante esta semana. Tanto las hermanas Vázquez como Isaac se enfrentan a una pena de 24 años de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía para cada uno de ellos, por haber planificado y matado a Pedro Fernández mientras este estaba durmiendo y sin que pudiera defenderse.