Estas son las hipótesis sobre la muerte de la mujer encontrada en un contenedor en Pontevedra

La Guardia Civil continúa investigando la muerte de Judith Muñoz González, la vecina de 37 años de Vigo que habría sido asesinada por asfixia y cuyo cadáver fue encontrado en O Porriño el pasado jueves. Quien lo encontró fue un transportista que en esos momentos se había bajado de su vehículo para hablar por teléfono.

Una de las líneas de investigación se centra en la madrugada en la que su entorno de Camiño Redomeira, donde la víctima residía, sitúa su desaparición, la del sábado al domingo 19 de noviembre, cinco días antes de que apareciese su cuerpo. No obstante eso implicaría que no fue ese el día de su muerte o que alguien lo había conservado, ya que cuando lo encontraron no presentaba signos de descomposición.

Las hipótesis

Judith era trabajadora sexual por lo que una de las hipótesis es que algún cliente la atacara. No era la primera vez que la víctima le contaba a sus amigos que algunos de sus clientes no le querían pagar .

A este relato se une el de otra conocida que dijo haberla visto más tarde ya de vuelta en Redomeira, justo en el momento en que había una furgoneta blanca rotulada en las inmediaciones.

Mientras los agentes indagan en todos estos hechos mantienen activa la búsqueda del novio brasileño con el que vivía Judith, un hombre de 44 años del que nada se sabe desde hace días.

“Pareja de la víctima fallecida asignada a EVAP-PL Vigo, con medidas judiciales en vigor. Interesa su localización”, se concreta en esta alerta emitida un día después del hallazgo del cadáver de la mujer, que constaba en el Sistema Viogén como víctima de violencia machista: tenía dos expedientes más antiguos ya cerrados y uno reciente con un seguimiento policial asignado que concluía en marzo de 2024, pero que en las últimas semanas no se había podido hacer efectivo porque ni respondía al teléfono ni estaba en la dirección facilitada.

La última persona que la vio antes de desaparecer fue una amiga suya que asegura que le dejó ropa y se estaba vistiendo porque iba a trabajar en la calle.

Hasta el momento sigue activa la búsqueda del novio de la víctima, al que no ven desde el miércoles. Personas de su entorno contaron que tras la desaparición de Judith le dijeron que debía denunciar, que debía buscarla en hospitales o ir a la Policía Nacional para informar de su desaparición, pero que el hombre, relatan, no quería hacerlo porque “podía meterse en problemas” ya que “tenía una orden de alejamiento” con respecto a ella. Sobre esta línea de investigación, las fuentes consultadas informan de que la búsqueda no responde a que en estos momentos se le vincule con el crimen, pero que, en todo caso, es una hipótesis que se debe explorar.

Algunas pruebas

Junto a la inspección técnico-ocular realizada en el punto del polígono de As Gándaras donde fue hallado el cadáver de Judith, la Guardia Civil hizo este fin de semana una entrada y registro en la casa donde la víctima residió durante un tiempo con su pareja, a la que ahora buscan, en Camiño de Redomeira, vivienda que ya permanecía desde el viernes precintada por la Policía Local.

Junto a papeles con anotaciones de números de teléfono, los agentes se incautaron, entre otros efectos, de prendas de ropa, algunas de varón, para presumiblemente intentar extraer algún perfil o perfiles genéticos que permita compararlos con los que se pudiesen obtener en el cuerpo de la mujer y en la vestimenta que llevaba. No aparecieron, sin embargo, ni el teléfono móvil ni el bolso de la víctima, efectos que se llevó consigo su asesino tras abandonar el cadáver.

Con estos testimonios sobre la mesa y a la espera de lo que deparen las grabaciones de las cámaras, el ADN y la geolocalización que se intentará del desaparecido teléfono móvil de Judith, los agentes tratan de averiguar qué pudo pasarle a Judith y quién está detrás de su muerte.