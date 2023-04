La historia de acoso que ha sufrido una vecina de Ourense hasta que han quemado su casa

La vecina que ha perdido su casa ha relatado el calvario que viene sufriendo desde hace cuatro años y que comenzó, según ha contado la mujer, porque rechazó tener una relación sentimental con dicho vecino.

Elena es hija de emigrantes gallegos en Alemania. Hace 20 años decidió regresar a Galicia para criar a sus cuatro hijos, concretamente en una pequeña aldea conocida como San Bartolomeu, perteneciente al Concello de Boborás.

Una historia de acoso

El incendio se desató el pasado viernes en un momento en el que ni ella ni sus hijos se encontraban en la casa. Quienes sí estaban en su interior eran sus tres perros y su gato, por los que no se pudo hacer nada.

Poco después la Guardia Civil detenía a Vicente, uno de sus dos vecinos al que Elena había denunciado en multitud de ocasiones, como presunto responsable del fuego. Ella llevaba años alertando de que algún día este vecino le ocasionaría algún problema grave.

En declaraciones hechas a El Programa de Ana Rosa, la mujer cuenta que llegó “a presentar hasta 15 denuncias y todas fueron desestimadas”. Ha criticado que nadie le hizo caso hasta que se dio por vencida y dejó de denunciar. Unos meses más tarde Elena ha perdido su casa. “Decían que nos llevábamos mal. La pregunta es quuién se llevaba mal con quién porque siempre fui yo la que salío lastimada”, ha lamentado.

El hombre se mudó a la aldea hace cuatro años y desde entonces Elena se ha sentido perseguida por él. “Desde el primer día me extrañó su comportamiento”, ha relatado Elena, que ha indicado que el hombre le decía que ya no estaba viviendo sola porque él había llegado. Según ha explicado, durante estos años Elena ha sufrido acoso, amenazas y agresiones físicas por parte de su vecino.

Ella ha contado que una vez la “invitó a irse de vacaciones con él y cuando le dijo que no, la amenazó de muerte”. “Me dijo que todavía él iba a ir a la cárcel pero que yo me quedaría aquí para siempre. También me agredió, me golpeó contra un poste en el lavadero, me quiso tirar al suelo, pero no me hicieron caso”, ha criticado la mujer.

Una vez, incluso, le impidió salir del pueblo bloqueándole el paso con su coche. Elena se vio obligada, ante esto, a cambiar sus costumbres.

Siempre procuraba ir acompañada e instaló una alarma en su casa. Llegó a poner cámaras de seguridad en su casa, de forma interna, pero la mujer lamenta que los destrozos que Vicente hacía se daban por fuera de la casa, por lo que no quedaron grabados. Elena está segura de que el hombre provocó el incendio pensando que ella se encontraba en el interior de la casa.

Confiesa los hechos

Los vecinos de Boborás confirmaron que fue el propio Vicente quien confesó ser el autor del incendio. La aldea en la que éste residía junto a Elena tiene apenas cuatro viviendas por lo que todos se conocían.

Un vecino ha contado al programa de Telecinco que “parece que se fue en taxi a O Carballiño y que allí le dijeron que se había quemado una casa en San Bartolomeu y dijo que sí, que había sido él, con disolvente”. El motivo por el que el fuego se propagó tan rápido se debió a que la casa estaba hecha, en su mayoría, de madera y piedra.

Ahora el hombre se encuentra en prisión preventiva tras haber prestado declaración ante el juez. Por su parte Elena solo pide que esto no vuelva a suceder. “Lo único que yo quiero es que esto no le vuelva a pasar a nadie, a ninguna mujer más”, ha concluido.