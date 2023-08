Giro en la investigación: encuentran indicios que podrían cambiar la situación de Daniel Sancho

Tres semanas es el tiempo que la Policía tailandesa ha estimado que tardará en terminar de investigar el crimen de Edwin Arrieta, cuyo caso ya ha sido cerrado a pesar de que continúen las diligencias. La ley concede a los investigadores 84 días pero estiman que no será necesario emplear todo este tiempo.

Por eso en este momento las pesquisas están centradas en averiguar cuál fue el móvil real del asesinato y qué relación había entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Respecto a esto, los investigadores han encontrado mensajes de amenaza de Edwin a su asesino confeso. Según ha revelado El Periódico de Catalunya, Arrieta le decía a Sancho que lo mataría si terminaba con la relación que mantenían.

Dicha amenaza está incluida en el intercambio de mensajes entre asesino confeso y víctima en el teléfono móvil del primero que está en poder de la comisaría de la isla de Koh Pangan. La prensa tailandesa, citando fuentes policiales, ya desveló que Arrieta había advertido a Sancho de que haría públicas fotos comprometedoras si cortaba la relación que habían empezado tras conocerse un año atrás en la red social Instagram. La insistencia del colombiano en mantener relaciones sexuales, según la declaración de Sancho, le hizo perder la cabeza y golpearle.

La Policía de Tailandia ya ha comunicado que se trata de un asesinato que ha sido premeditado y así es como presumiblemente esperan que sea juzgado el chef español, ya que hay varias evidencias sobre esto.

Cuando Darling Arrieta no pudo contactar con su hermano se puso nerviosa. Ella sabía que había viajado a Tailandia y que allí se vería con su amigo Daniel Sancho, por eso al primero que escribió para preguntar por Edwin fue a él.

Sancho, que aun no había denunciado la desaparición le dijo a Darling que no sabía nada de su hermano. “He estado tratando de ponerme en contacto con él”, le asegura. Ella se extraña y entonces Daniel le explica: “Estuvimos en la playa de Haad Rin. Se fue solo y no lo localizo”. Ella pregunta cuándo sucedió eso y él le contesta que fue la noche anterior. “Le he llamado mil veces y no hay manera de dar con él”, comenta Daniel intentando mostrarse inocente.

La policía sigue examinando las grabaciones de las cámaras de la calle y espera los resultados de los análisis de ADN que se están realizando en Bangkok. Entre las pruebas figuran la sangre encontrada en el suelo de la habitación del hotel y la camiseta de la víctima. Su familia ya ha llegado a Tailandia y se le han practicado los análisis para cotejarlos con los del cirujano colombiano asesinado.

Mientras las pesquisas continúanel joven de 29 años ha pasado sus primeras tres noches en la prisión tailandesade Koh Samui.

Cuando concluya la investigación, la policía enviará sus conclusiones a la Fiscalía y podrá empezar la fase oral del juicio. Esto supone un recorte sustancial de los plazos habituales en la justicia tailandesa. No obstante desde la comisaría han desmentido que se hayan redoblado los esfuerzos por la alarma social y la repercusión mediática que está teniendo el caso. “Es un asesinato, no tenemos uno aquí a diario”, ha explicado la fuente policial en condiciones de anonimato.