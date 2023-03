“¡Que me mata!”, comienza el juicio por el asalto a un supermercado de Almería

El pasado 1 de febrero un hombre acudía a la puerta de un supermercado situado en la localidad almeriense de Níjar para proferirle multitud de golpes hasta romper sus cristales mientras varias personas se encontraban en su interior. El juicio rápido por los hechos comenzará hoy, día 15 de marzo, a las 10:30 horas en la Ciudad de la Justicia de Almería.

Según recogió Diario de Almería, el local asaltado pertenece a Almudena Andújar, una vecina del pueblo que había sido amenazada por el mismo individuo hasta en cuatro ocasiones anteriores. Éste también se había atrevido a increpar a su hijo, menor de edad, y que vivía con mucho miedo porque pudiera pasarles algo a él a o a su madre.

Tal y como contó Almudena a los medios de comunicación cuando sucedieron los hechos, el presunto agresor no actuaba igual con los hombres. Sus comentarios siempre iban dirigidos hacia mujeres.

El ataque

El asalto se produjo por la mañana cuando varias personas se encontraban comprando dentro del supermercado mientras Almudena los atendía.

El hombre, al que le habían cerrado la puerta del establecimiento porque había intentado entrar mientras daba voces, cogió una piedra de grandes dimensiones y se ensañó con los cristales de la tienda, golpeándolos hasta romperlos.

Una clienta lo grabó todo y en el vídeo se podía escuchar cómo Almudena gritaba “¡Que me mata! ¡Que me mata!”. La dueña, mientras le pedía que parara, intentó bajar la persiana metálica pero no pudo porque el presunto agresor se lo impedía, a lo que Almudena dijo: “¡Que nos está tirando la puerta abajo!”.

Mientras esto sucedía puede verse en el vídeo, que se viralizó a través de las redes sociales, cómo el individuo dice algo desde fuera, pero no se llega a entender el qué. El ataque cesó cuando un hombre que también estaba dentro del supermercado salió con calma y le pidió al asaltante que parara.

Varias personas que pudieron presenciar lo ocurrido llamaron a la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en el lugar y detuvieron al agresor. Éste se encuentra en prisión provisional desde entonces por un posible riesgo de fuga.

Por el momento, se desconocen los motivos de las amenazas hacia esta mujer que vive consternada por lo ocurrido.