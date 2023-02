Comienza el juicio por el caso de la bofetada de Tik Tok: estos fueron los hechos

Comienza el juicio por el presunto caso de violencia de género en el que un hombre conocido como Lucifer en redes sociales le da una bofetada a su pareja sentimental durante la retransmisión de un directo en la red social Tik Tok.

La Fiscalía, que es la única parte denunciante ya que la víctima no se ha querido pronunciar, ha pedido un año de prisión para el acusado, además de otras medidas cautelares.

Los hechos

El pasado 28 de enero el actor e influencer Sergio Mengual emitía un directo en la red social Tik Tok charlando con tres jóvenes más, dos chicos y una chica. Durante el transcurso del vídeo en directo la chica, de nombre Simona, comienza a hacer alusión al físico de los otros chicos que compartían pantalla con ella.

En ese momento, al otro lado de la pantalla se empezaron a oír voces provenientes de la misma habitación en la que se encontraba Simona.

La chica explica que quien está junto a ella es su padre, entonces se escucha una voz masculina que dice: “cariño, ¿que me asome?” y justo después de pronunciar las palabras se pudo ver cómo una mano aparecía en la pantalla de la chica y le propinaba una fuerte bofetada en la cara.

Ella, visiblemente compungida y con los ojos llorosos, aseguró nuevamente que se trataba de su padre y que no había de lo que preocuparse, pero los otros chicos no daban crédito a lo que acababan de ver. Empezaron a hacerle preguntas al respecto. También se las hicieron las personas que estaban visionando el directo en ese momento porque temían que la chica estuviera viviendo un episodio de malos tratos.

Simona insistía, “no es por vosotros, es que está enfadado conmigo”, decía. “Pero, ¿no es tu novio ni nada?”, preguntaba uno de sus interlocutores. Ella respondía “que no, que es mi padre, es que está enfadado conmigo”. “¿Y te pega tu padre?”, arremetía otro de los chicos. “No, es que está enfadado conmigo, no le hagáis caso”, zanjaba ella.

Pero horas después la chica realizaba otra emisión en directo en la que aparecía junto a su pareja, conocido en redes como Lucifer, para explicar que en realidad quien le había propinado el golpe había sido él y que lo habían hecho para ganar fama y dinero.

Durante la emisión y tras declarar esto, ella misma bromea con su marido y le da un tortazo mientras increpa a sus seguidores mientras les pregunta si también la van a denunciar a ella por eso.

A través de Tik Tok Simona también afirmó que nunca había sido víctima de violencia de género pero después reconoció que había sufrido dos palizas a manos de su pareja.

Aunque esta declaración sea grave la Fiscalía, que es la única que ha denunciado la agresión ya que la víctima no quiere hacerlo, solo puede pedir que se juzguen los hechos que se vieron durante la emisión del directo en Tik Tok, cuando Lucifer le daba una bofetada a su pareja.

Acoso y detención

El 31 de enero Simona y su pareja acudieron a la comisaría provincial de Soria para denunciar que estaban recibiendo insultos y amenazas. No se esperaban que en ese momento los agentes lo detendrían a él como consecuencia de la bofetada en Tik Tok, la cual está considerada por la Fiscalía como un caso de violencia de género.

Tras la celebración de un juicio rápido en el que Simona se negó rotundamente a presentar una denuncia contra Lucifer, la Fiscalía pedía un año de prisión por el agresor pero, finalmente, el hombre quedó en libertad a la espera del juicio por el caso.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía también solicitó medidas de protección para la víctima hasta la fecha de la vista pero el juzgado decidió denegar dicha solicitud alegando que "con los datos disponibles hasta ahora no se aprecia que concurra una situación objetiva de riesgo" para ella y que "desde que sucedieron los hechos el matrimonio ha seguido conviviendo".

Además tuvo en cuenta que el investigado no tiene antecedentes penales y que la mujer no ha interpuesto ninguna denuncia contra su marido pidiendo, además, que no los separaran ni a ella ni a su hijo de su marido.

La Fiscalía mantiene sus peticiones de un año de prisión por un delito de maltrato de los artículos 153.1 y 153.3, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante el mismo periodo de tiempo.

Normalización de la violencia

Cuando ocurrieron los hechos, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Ángeles Carmona, matizó que podía tratarse de un caso de "normalización" de la violencia machista en el seno familiar.

En estos supuestos la mujer considera que no tiene nada que denunciar porque está psicológicamente atrapada o tiene miedo de su agresor. Sin embargo, Carmona destacó que este proceso puede seguir adelante sin la declaración de la propia víctima, ya que el fiscal puede actuar de oficio, como ha sucedido.

Por ello el agresor se sienta hoy en el banquillo y tendrá que responder ante el juez, pese a que su pareja insista en exculparlo.