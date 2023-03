“Me había obsesionado con la chavala”: A juicio el hombre que intentó matar a su compañera

Ayer, lunes 20 de marzo, tuvo lugar el juicio por el intento de asesinato de dos trabajadores de una empresa de Alaquàs. El presunto agresor se enfrenta a una condena de 9 años de cárcel por lo sucedido.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2021, cuando un extrabajador de unos almacenes de Alaquàs, en Valencia, agredió a dos de sus antiguos compañeros porque se había obsesionado con una de ellas. Al parecer, el joven había sido despedido hacía varios meses precisamente por acosar a su compañera.

En el mes de diciembre éste entró en los almacenes de la empresa para la que trabajaba, en busca de la chica, y acuchilló a un compañero que trató de impedirle que accediera a las instalaciones, hiriéndolo de gravedad. Le propinó tres puñaladas, una de ellas en el cuello que casi acaba con su vida.

Su compañero herido, arrastrando la pierna, logró entrar al almacén y gritó para tratar de alertarla del peligro que corría. A ella llegó a abordarla cuando estaba en su despacho pero logró escapar sin que le hiciera nada. El resto de compañeros consiguió sacarlo del lugar mientras llamaba a la Policía Nacional para que lo detuvieran. A pesar de que el agresor se fugó, fue detenido horas más tarde por los hechos.

En aquel momento algunas fuentes compartieron que habían visto al individuo merodeando por el entorno de la nave en la que había sido empleado, en el polígono industrial de Alaquàs.

Un año más tarde ha tenido lugar la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Valencia por el que se le acusa al joven extrabajador de un doble delito de tentativa de homicidio y por amenazar a su compañera.

Esta misma chica ya lo había denunciado dos meses antes por un delito de acoso y amenazas tras un episodio en el que tuvo que encerrarse dentro del coche porque el chico la estaba persiguiéndola e increpándola con pincharle las ruedas del vehículo y quemarlo.

La declaración

Durante la vista el encausado ha confesado que se había obsesionado con su compañera y que actuó de esa forma ante el rechazo de la joven. "Me enamoré de ella, y al saber que no iba a ser mía me veía perdido en la vida".

El chico solo había coincidido con la víctima durante el verano, el tiempo que él había estado trabajando en ese lugar. En su defensa ha alegado, según ha recogido Caso Abierto que no pretendía matar a nadie y que está arrepentido “hasta el día que me muera”.

La chica, por su parte ha indicado que estaba obsesionado con ella y que la esperaba a la salida del trabajo y la buscaba por todo Valencia. “Al ver su mirada ese día supe que venía a matarme", ha confesado la víctima.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular aprecian un dolo homicida por lo que el Ministerio Fiscal solicita nueve años de prisión para él. Siete años por un delito de homicidio en grado de tentativa y dos años por amenazas.

Por su parte, la acusación particular solicita 18 años de cárcel por dos tentativas de homicidio, tanto la del trabajador que sufrió tres cuchilladas (en cuello, abdomen y pierna) como de la empleada que era acosada y a la que persiguió con el cuchillo entre las mesas de la oficina.