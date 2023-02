La policía da carpetazo al caso de Madeleine McCann: Julia Faustyna no es la niña desaparecida

Julia Faustyna Wandelt, la chica que tiene sospechas de ser Madeleine McCann, la pequeña desaparecida en 2007 en Portugal con solo 3 años, ha acumulado en apenas 15 días un millón de seguidores.

Su teoría sobre el hombre que abusó de ella cuando era pequeña y que, presuntamente, es la misma persona de la que se tiene sospechas que tuvo que ver con la desaparición de Maddie, ha llevado a los medios de comunicación a compartir su historia y a los padres de Madeleine a quererse someter a una prueba de ADN.

No obstante las autoridades polacas, país en el que vive Julia, no creen a la joven. Uno de los datos que no cuadran sería su edad, ya que ella tiene 21 años y Madeleine, de estar viva, tendría ahora 19.

La polaca se ha defendido explicando que ella nunca ha tenido acceso a su partida de nacimiento puesto que fue adoptada, por lo que su edad podría no ser real.

La justificación de la policía

Por su parte la policía británica ha sentenciado que, al estar seguros de la inverosimilitud de la historia, no se implicará en modo alguno en la posible realización de los test de ADN ni en la investigación del caso.

La justificación que han dado se debe a que los investigadores han utilizado un sofisticado sistema de envejecimiento artificial usando fotografías de la pequeña Madeleine cuando tenía tres años. Con el resultado los agentes pudieron llegar a la conclusión inequívoca de que no había casi ningún parecido entre el rostro de Julia Faustyna y la simulación de cómo sería ahora Madeleine McCann.

Por su parte, la policía polaca se ha adherido a la explicación elevada por sus homólogos en Reino Unido. En una entrevista con un periódico local, el jefe del cuerpo de Wroclaw, donde reside actualmente Julia, descartó rotundamente la teoría sostenida por ella. Esto ha provocado que haya posturas encontradas en las redes sociales y la crítica de la chica que dice ser Madeleine.

Sin embargo los investigadores de ambos cuerpos siguen negando que se trate de la misma persona y dan por cerrado el caso.

Faustyna asegura que no existe ninguna prueba de que sus supuestos padres actuales sean sus progenitores biológicos, pues nunca se ha hecho pruebas para determinarlo. Por eso, pide que todo se esclarezca a través de exámenes genéticos que la lleven a esclarecer sus dudas.

El pasado de Julia Faustyna

Según han explicado los padres de la chica, no es la primera que ésta trata de hacerse famosa. En ocasiones anteriores lo intentó subiendo fotos a portales y agencias de modelos e incluso a algunas webs de contenido erótico. De hecho, éstos han compartido con algunos medios que han intentado en algunas ocasiones que la joven vaya a terapia y tome medicación, algo a lo que ella misma se niega.