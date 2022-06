"Qué hijo de puta. Quién habrá hecho eso", las palabras del violador de Igualada al ver la noticia en televisión

"Qué hijo de puta. Quién habrá hecho eso". Fueron las palabras que pronunció Brian después de ver en televisión la noticia de la violación de la menor en Igualada el pasado 1 de noviembre. Son algunas de las declaraciones que ha hecho su exnovia, con quien el supuesto violador mantuvo una relación de unos ocho meses. "Brian continuaba con su vida normal" tras la brutal agresión, y, de hecho, al día siguiente de los hechos "estuvieron juntos y escucharon las noticias de la agresión por la televisión", siendo su reacción la recogida más arriba.

El Cierre Digital ha tenido acceso a los documentos oficiales de las declaraciones de los testigos, entre las que se encuentran las de su expareja, con quien convivía en el momento de la violación. La joven compareció este lunes 30 de mayo y recuerda que ese día "llegó borrachillo, pero contento. Brian tenía un problema con la cerveza", por lo que "no vio nada raro cuando llegó".

La noche de la violación

La menor fue brutalmente violada después de salir de la discoteca Epic, en Igualada. En esos momentos, el supuesto agresor se encontraba en las cercanías del recinto con unos amigos, uno de los cuales ha declarado que esa noche "recuerda que Brian iba bebido". Apostillando que "todos bebieron más o menos mucho". Respecto a si el presunto agresor tomó marihuana aquella noche, titubeó. Lo que sí parecía cierto era que hubo una discusión tras la cual Brian abandona la discoteca "alterado y muy bebido. Su actitud no era la normal de cuando va por la calle", recalca el amigo.

Otra de las declaraciones más esperadas, por la importancia que supone para el caso, era la del transportista, quien ha afirmado que ese día, el 1 de noviembre de 2021, "era festivo y tenía que ir por la mañana a sacar el material". Lo hizo por la parte de atrás de la nave donde trabajaba. En concreto, "por un callejón que no se suele transitar, y le pareció ver un maniquí en el suelo, en el callejón".

Este testigo afirmó que "llamó al 112 y luego se acercó a la chica", recoge El Cierre Digital. "Cuando llegó, la niña estaba desnuda de cintura para abajo y el top estaba como roto. Estaba en posición fetal del lado derecho y temblando. La tapó con su chaqueta. Tenía sangre en la oreja derecha y había dos charcos de sangre", expuso.

Contó, además, que la menor estaba consciente en ese momento, ya que respondió con un "no, no, no" cuando le comunicó que había llamado a una ambulancia. Según su exposición, "los servicios sanitarios tardaron unos 13 minutos" en llegar.

Una vez que han declarado todos los testigos, el siguiente paso para la defensa de la víctima tendrá lugar el próximo viernes 3 de junio. Entonces, se celebrará en la Audiencia Provincial una comparecencia en la que Rafael Albertini, abogado de la menor, se opondrá al recurso de libertad presentado por el abogado del presunto agresor, Brian Raimundo.