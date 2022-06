El presunto violador de Igualada se mostró "sin ninguna muestra de arrepentimiento" en el juicio

La menor de 16 años violada el pasado 1 de noviembre en Igualada ha declarado este martes por primera vez ante el juez. Acompañada de psicólogos y de las investigadoras de la Unitat Central Agressions Sexuals (UCAS) de los Mossos d'Esquadra, que arrestaron el pasado 21 de abril a su presunto agresor, Brian Raimundo, la joven ha explicado al juez que sigue sin recordar nada de lo que pasó ese día a su regreso a casa, tras pasar la noche en la discoteca Epic de Igualada. Así como tampoco recuerda los diez días posteriores a la agresión.

Por su parte, el acusado ha estado en una sala apartada escuchando toda la declaración de la menor y, según el abogado de la víctima, Jorge Albertini, Brian no ha levantado la mirada en ningún momento. Es más, se ha mostrado "impertérrito, sin ninguna muestra de arrepentimiento en su rostro". Ni siquiera cuando la joven declaraba sufrir pánico y dolores de cabeza, en forma de pinchazos, cuando oye hablar de esa noche, se ha inmutado.

"No recuerda nada"

La declaración de la menor ha sido breve. "No recuerda nada, por lo que no se ha insistiendo en preguntas sobre lo que sucedió. Ella solo recuerda lo que pasó instantes antes y ya no recuerda absolutamente nada de los diez días posteriores", ha señalado su letrado.

La joven no ha tenido que responder directamente las preguntas al juez, sino que este trasladaba las cuestiones a los psicólogos y estos, a la víctima "para no generarle angustia". En principio, la víctima no deberá declarar nunca más, y se prevé que su declaración se convierta en una prueba preconstituida. Por este motivo, se ha hecho en presencia de todas las partes.