Pau Rigo, el octogenario que disparó al ladrón en su casa: "Son momentos difíciles"

El juicio por el homicidio cometido por Pau Rigo, el anciano cuya casa asaltaron cuando estaba dentro con su mujer, va a tener que repetirse debido a que la magistrada ha considerado nulo el veredicto del jurado.

De esta forma el octogenario tendrá que volver a enfrentarse a un juicio en el que solicitan una condena de 15 años de prisión por haber acabado con la vida del hombre que entró en su domicilio para, según su versión, defenderse de las agresiones que estaba recibiendo de los asaltantes. “Hice lo que tenía que hacer porque no había otra salida”, justificó ante la jueza en alusión al motivo que lo llevó a disparar la escopeta.

Desde que tuvieron lugar los hechos en 2018 el encausado no ha querido hacer alusión a nada de lo que sucedió. Sin embargo, debido a la cobertura mediática que está teniendo su caso y a la petición que se ha lanzado a través de las redes sociales para que lo indulten, Pau Rigo ha querido emitir un comunicado en el que agradece todo el apoyo que está recibiendo por parte de la ciudadanía y los medios en este momento.

“Quiero agradecer a los medios de comunicación, redes sociales y personas amigas y conocidas el apoyo que han demostrado a mi persona en unos momentos muy difíciles para mí”, comienza diciendo en su carta, y prosigue lamentando lo sucedido durante el juicio: “Lástima que este sentimiento de empatía no haya aparecido de forma mayoritaria en los juzgados. Como dice el refrán, Dios aprieta pero no ahoga. Aunque a mí, ahora, parece que me aprieta lentamente”. Pau Rigo, que sabe que va a tener que volver a pasar por lo mismo, segura sin embargo que es “una persona de naturaleza optimista” y espera que se haga justicia.

A Pau Rigo lo asaltaron en su casa en febrero de 2018 cuando él y su mujer estaban dentro del inmueble. Tres meses antes habían hecho lo mismo y le habían propinado una brutal paliza pero no lo denunció. En esta segunda ocasión el anciano, de entonces 77 años, fue tratado con mucha mayor violencia, especialmente cuando los ladrones ya tenían el dinero de la caja fuerte pero querían más.

Esto fue lo que lo llevó a tomar una escopeta que tenía en una estancia de la vivienda y encañonar a los asaltantes para que se marcharan, cosa que no hicieron. Por eso tras varios golpes Pau disparó con la mala suerte de que el impacto de la bala acabó con la vida de uno de ellos. Por este motivo a Pau Rigo se le acusa de haber cometido un homicidio y se han llegado a solicitar para él hasta 15 años de prisión, algo que se tendrá que determinar tras el próximo juicio que se celebre.