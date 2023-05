Así ha sido la primera jornada de búsqueda de Madeleine McCann, 16 años después

Desde que la pequeña Madeleine McCann, con solo 3 años de edad, desapareció en mayo de 2007 en Praia da Luz, en la zona del Algarve en Portugal, el único sospechoso de su desaparición es Christian Brueckner, un alemán que hoy tiene 45 años y que acumula numerosos antecedentes penales por delitos sexuales. De hecho, está actualmente cumpliendo condena por haber violado a una anciana.

Cuando tuvieron lugar los hechos este hombre se encontraba en la zona en la que se alojaban los padres de Maddie junto a sus tres hijos por lo que todas las investigaciones se centraron en él. Aunque por aquel entonces se hallaron algunos indicios que lo señalaban como autor de la desaparición, nunca fueron suficientes para procesarlo.

Algunas pruebas que encontraron

Cuando Madeleine McCann desapareció se hicieron numerosas batidas por la zona sin que dieran mucho resultado. No obstante los investigadores descubrieron que el móvil de Brueckner había estado cerca de la zona en la que estaban alojados los McCann.

Además, en el registro que hicieron de su vehículo hallaron fibras de un tejido rosa, precisamente del mismo color que el pijama que Madeleine llevaba cuando desapareció. A pesar de ello nunca se encontraron restos de ADN de la pequeña, por eso no pudieron juzgarlo por la desaparición.

Un posible chivatazo

A pesar de que en 2005 se hizo una búsqueda por el embalse de Arade que llevaron a cabo particulares, ahora la policía alemana ha solicitado al cuerpo de seguridad portugués que vuelva a inspeccionar la zona ya que existen indicios de que Christian Brueckner podría haber llevado allí a la pequeña.

Esta información se ha obtenido gracias a un posible chivatazo ya que el sospechoso solía frecuentar esta zona para irse a acampar con su furgoneta, una Volkswagen Westfalia color café. Al parecer hay testigos que lo sitúan en el parking del embalse la noche de los hechos.

La búsqueda

Por eso hoy, 23 de mayo, a las 09:00 horas ha arrancado la nueva búsqueda en la que también están presentes agentes de la Scotland Yard para supervisar las actividades de sus compañeros portugueses.

Los investigadores han formado un puesto de mando desde el que se coordinan todas las operaciones y desde el que salen los efectivos hacia la zona del parking del embalse. En la búsqueda se han empleado perros especialistas en la búsqueda de restos de seres vivos así como una barca, que está a disposición por si hiciera falta su uso, aunque en un principio la búsqueda será por tierra y, como mucho, en la zona de la orilla.Los agentes creen que Brueckner podría haber estacionado allí su vehículo el día de la desaparición.

Su modus operandi

Algo que no les encaja a quienes investigan el caso es el modus operandi del sospechoso, ya que aunque sea un depredador sexual, nunca ha acabado con la vida de ninguna de sus víctimas. Puesto que sigue manteniendo que no cometió ese delito, hay quienes creen que él no quería, en realidad, matar a la pequeña pero pudo ser un daño colateral.

Desde el año 2014 no se hacía una búsqueda tan exhaustiva de Madeleine McCann, que está previsto que tenga una duración de al menos dos días. Ahora el fiscal alemán que lleva este caso dice que las incógnitas están casi resueltas y que falta muy poco para averiguar lo que le pasó a Madeleine McCann el 3 de mayo de 2007.