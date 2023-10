Esto es lo que recoge la sentencia por el crimen de las gemelas Vázquez: cometieron un asesinato

La Audiencia de Barcelona condenaba el pasado jueves a las gemelas Pilar y Dolores Vázquez y a la pareja de la primera, Isaac Gil, por haber asesinado a golpes a Pedro Fernández, quien entonces era pareja de Dolores. Los hechos por los que son condenados ocurrieron la noche del 9 de julio de 2021 en Sabadell, en un momento en el que la víctima estaba durmiendo y, por tanto, no pudo defenderse.

De esta manera el juez presidente del jurado ha impuesto una pena de 20 años de prisión a Dolores (la novia de Pedro); a 16 años de cárcel a su gemela, Pilar, y a 17 la pareja de Pilar, Isaac, como autor material del crimen, ya que fue él quien le profirió los golpes que acabaron con su vida. A los procesados se les impone, además, la libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena, la prohibición de acercarse durante unos años a la hija de la víctima y el pago de una indemnización de 200.000 euros a la familia de la víctima.

La sentencia

La sentencia redactada tras el juicio, celebrado con jurado popular, concluyó que los tres procesados habían planificado el crimen y que actuaron con alevosía. Sin embargo no consideróque hubiera ensañamiento a pesar de que la víctima recibió hasta 12 golpes con una barra metálica.

Pedro Fernández fue golpeado "con extrema violencia" en la cabeza y en la cara por Isaac, según el mismo ha confesado. Primero, en la habitación del piso de Dolores, donde estaba durmiendo. A pesar de la agresión, pudo escapar e intentó huir por la escalera del inmueble. "El agredido fue sorprendido" para que no pudiera defenderse, relata la sentencia.

Isaac salió detrás de Pedro. Al llegar a la planta inferior, el acusado lo "cazó",y continuó golpeándole en la cabeza, hasta que la víctima cayó al suelo inconsciente. El rellano quedó lleno de sangre y con restos biológicos de Pedro, tal y como detallaron en la vista los agentes de los Mossos d'Esquadra que se personaron en el inmueble al ser alertados por unos vecinos que lo presenciaron y grabaron todo a través de su mirilla.

Tras acabar con la vida de Pedro, las gemelas Vázquez limpiaron el rellano para no dejar rastro e Isaac trasladó el cuerpo a la vivienda de Dolores. Allía sería donde lo encontrarían los agentes de los Mossos, envuelto en una manta.

Los audios hallados en los teléfonos móviles de los acusados han sido pruebas clave para que el tribunal popular determinara que el crimen estuvo planeado.

Uno de esos audios registra las palabras que envió Pilar a su pareja, Isaac, dos días antes del asesinato: "Holi Cari, he estado hablando con mi hermana por teléfono y está chunga, chunga. Hemos estado hablando… porque ella ya no aguanta más, y es normal… de cómo conseguir cloroformo, cari, para dormirlo y luego… eso. ¿Sabes? Porque de este viernes no quiere que pase ya. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Yo me pido el día personal. No pasa nada. Ya seguimos hablando luego que voy a salir a comprar. Hasta luegui". También se encontró un vídeo donde aparece Isaac enseñando una defensa eléctrica.

El jurado confirmó que los tres procesados tramaron el asesinato, a la vez que rechazó que estos tuvieran algún tipo de trastorno psíquico que alterara sus facultades.

Pilar, sostiene el juez, estaba presente "en el curso de la agresión" y no hizo nada, al igual que Dolores, para evitarla. A entender del magistrado, Pilar, además, ejerció "un influjo psíquico, idóneo y bastante" sobre su pareja, Isaac, "a fin de que naciera de él la voluntad" de acabar con la vida de Pedro.