¿Me pueden cobrar por cancelar la reserva en un restaurante? Rubén Sánchez, portavoz de Facua, responde: "Solo en determinadas conyunturas"

La Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha sancionado con 10.000 euros al restaurante El Invernadero. La multa llega tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción. El motivo: cobrar 100 euros de penalización a los clientes que cancelaban su reserva con menos de 24 horas o no se presentaban. Esta medida ha reabierto el debate en torno a las prácticas abusivas y son muchos los que se plantean hasta qué punto puede un establecimiento cobrar una determinada cantidad en estos casos.

En primer lugar, ¿es legal? "Solo en determinadas conyunturas, pero no de forma generalizada", responde Rubén Sánchez, activista, Secretario General y portavoz de Facua. La realidad es más compleja de lo que cabría esperar y son dos los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta: el perjuicio económico que se haya podido ocasionar al restaurante y si la cuantía de penalización es realmente proporcionada.

"Podría tener sentido en aquellos casos en los que se cancela una reserva con muy poco tiempo de antelación y el número de comensales es excesivamente alto, pero no así en la totalidad de los casos, como están implementando distintos locales", indica la organización en su página web.

Penalizaciones por cancelar reservas: ¿qué dice la ley?

En el caso del restaurante madrileño, Facua advirtió de que el establecimiento ganaba más dinero con las cancelaciones que con los clientes que acudían a comer allí. De hecho, la propia página web indicaba, entre las condiciones de las reservas, el cobro de "100 euros por comensal" para aquellos que avisaran fuera del plazo indicado: 24 horas antes.

En este sentido, es preciso recordar lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según la cual se considera una cláusula abusiva "el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente (...) o la fijación de indemnizaciones que no se corresponden con los daños efectivamente causados". Ahora bien, ¿bajo qué condiciones sí podría considerarse legal?

¿En qué casos podría ser legal penalizar a un cliente por cancelar la reserva?

En el caso de un cliente que no avisa de la cancelación, "si las condiciones contractuales de la reserva indican claramente que habrá una penalización, el consumidor está informado y luego no se presenta, efectivamente puede causar un perjuicio económico al restautante", explica Sánchez. En este sentido, alega que durante al menos media hora ese establecimiento tiene la mesa vacía, mientras le dice a otros clientes que no pueden sentarse en ella. "Siempre que la cuantía no sea desproporcionada, ahí sí se podría plantear una penalización", afirma.

Por otro lado, si el cliente sí avisa, pero lo hace cinco o diez minutos antes de la reserva, también se podría considerar el cobro de un importe económico. No obstante, en este caso "es muy cuestionable", añade el activista. "No está claro porque, si avisan sobre la marcha, el restaurante puede ofrecer esa mesa a otros clientes que lleguen". Se estima entonces que no existe un perjuicio tan elevado como para sancionar a los consumidores.

¿Qué recomienda Facua a los consumidores?

Esta situación cambia en el caso de que la reserva sea para una celebración más grande. "Cuando es una mesa descomunal, de 20 o 30 comensales, ahí sí le estarías causando un perjuicio al restaurante porque hay muchas reservas a las que ha podido decir que no; y difícilmente va a llenar esa suma total de comensales sobre la marcha", prosigue Rubén Sánchez. Además, el restaurante podría haber comprado mercancía destinada a satisfacer la demanda prevista para esa mesa. "Nuevamente, lo complicado sería fijar la cuantía".

A nivel legal, no existe una regulación concreta sobre la cantidad económica de las posibles penalizaciones o el plazo de tiempo con el que deben avisar los consumidores. En palabras del Secretario General de Facua, ahí entraría en juego "la interpretación de las autoridades de consumo de cada comunidad autónoma o de un juez, si el caso fuera a los tribunales".

Teniendo todo esto en cuenta, el portavoz lo tiene claro: "Si la reserva es para dos, cuatro o seis personas y el restaurante te dice que tienes que pagar una penalización si cancelas en un plazo X, nuestra recomendación es no reservar en ese restaurante. Y fin de la historia.Te puedes poner enfermo o tener un problema y lo que no vas a hacer es someterse a haberle dejado tus datos de la tarjeta de crédito para que luego te cargue una penalización. Hay alternativas".