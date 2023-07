Cómo prevenir los robos y estafas durante el verano

La Policía Nacional ha activado la operación Verano 2023, una iniciativa con la que pretende proporcionar una efectiva protección y seguridad para el disfrute de todas las actividades ligadas al turismo, así como a los ciudadanos españoles y extranjeros que visiten la ciudad.

Durante el dispositivo, que estará operativo hasta el próximo 31 de agosto, se reforzaran las medidas de prevención y respuesta en las zonas que reciban una mayor afluencia de visitantes, que complementarán el conjunto de acciones contempladas en el Plan Turismo Seguro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Con el fin de reforzar la prevención frente a determinados delitos que se ven incrementados en estas fechas, como son los robos en domicilios o las estafas online, a consecuencia del incremento del uso de la red para reservar alojamientos y paquetes de viaje, la Policía Nacional facilitó este miércoles una serie de recomendaciones a tener en cuenta para disfrutar de unas vacaciones seguras.

Para prevenir los robos en domicilios, lo ideal es aparentar que la casa está habitada. Es la mejor medida disuasoria. Esto puede conseguirse instalando sistemas de domótica o relojes programables, que abran y cierren automáticamente persianas o enciendan o apaguen luces, poniendo cerrojos en las ventanas correderas, cambiando el bombín por uno con certificado de calidad o instalando mirillas o cerrojos inteligentes.

Los agentes recomiendan designar a alguna persona de confianza para que vacíe el buzón durante la ausencia. Hay que asegurarse de cerrar bien las puertas y ventanas del domicilio y de activar la alarma, si se dispone de ella. Del mismo modo, cuando se salga del edificio, se debe cerrar también la puerta del portal o garaje.

Actualmente hay tres métodos básicos que los delincuentes están usando para marcar los domicilios. Con ello saben si una vivienda se encuentra o no habitada. El primero de ellos consiste en colocar un pequeño palito de madera apoyado entre el suelo y la puerta del domicilio vigilado, que se cae cuando se abre la puerta.

De la misma forma también instalan pequeños clips de plástico entre la puerta de la vivienda y el marco de la misma, siendo el resultado el mismo que el anterior. Por último, puede que marquen el domicilio con un fino hilo de silicona o pegamento, inapreciable a simple vista para cualquier persona, pero muy útil para los delincuentes que estén vigilando su vivienda.

Tampoco es aconsejable dar información en las redes sociales acerca de la ubicación en la que se encuentra uno, pues no se sabe quién vigila detrás de la pantalla. Es mejor esperar a regresar al domicilio para compartir imágenes del viaje.

Hay que evitar ir en el transporte público con mucho dinero en efectivo u objetos de valor. En caso de tener que hacerlo, es bueno guardarlos en distintos sitios entre la ropa. No se debe guardar el teléfono móvil o cartera en los bolsillos traseros del pantalón, es mejor hacerlo en los bolsillos delanteros o internos de las prendas. Se debe desconfiar de los desconocidos con apariencia de turista que se acerquen demasiado, sobre todo aquellos que intenten captar la atención con preguntas o cualquier otro pretexto que pueda distraer.

Las estafas online están muy de moda. Para eludirlas, la Policía pide a la ciudadanía que sea previsora a la hora de reservar, que además supone una ventaja para poder optar a los espacios más demandados y con precios competitivos. Si se ha decidido reservar las vacaciones de forma online, hay que tener en cuenta que la comunicación y el pago ha de hacerse siempre en una plataforma de confianza. "Desconfía si te sugieren métodos de pago fuera de la misma y recuerda priorizar la conexión a través de una red privada virtual, en lugar, de una red wifi pública", dice la Policía.

Debe tenerse cuidado con los SMS o email con enlaces sospechosos. No hay que hacer clic en enlaces o archivos adjuntos incluidos en correos electrónicos o mensajes de texto que no inspiren confianza. También se debe desconfiar de las ofertas que combinen precios excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy atractivos. "No debemos dejarnos llevar por ofertas demasiado suculentas, ya que es muy probable que lo ofertado no se corresponda con la realidad", apuntan los agentes.

Siempre hay que sospechar de un tono urgente o de incoherencias por parte del anfitrión a la hora de realizar la reserva. No hay que sentirse presionado, antes de decidirse por un alojamiento hay que dedicar tiempo a comparar y a realizar las comprobaciones que sean oportunas. Igualmente, nunca se debe enviar fotos de documentación personal, pues no se sabe para qué la van a usar.

Si se ha sido víctima de un delito, puede ponerse en conocimiento de la Policía Nacional en cualquiera de sus comisarías. También se pueden denunciar los hechos por Internet en la página web oficial de la Policía Nacional (www.policia.es), donde hay un apartado específico para ello. La Policía recuerda que Alercops es una aplicación para dispositivos electrónicos que actúa como canal entre el ciudadano y los cuerpos policiales, permitiendo a la Policía Nacional recibir alertas de delitos o situaciones de riesgo como víctima o como testigo.