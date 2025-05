La confesión de una joven extranjera sobre los andaluces: "La gente más amable de España está en el sur, y no me lo podéis negar"

Andalucía no solo destaca por su cultura, su gastronomía o sus paisajes, sino también por algo igual de valioso: la calidez de su gente. Así lo ha dejado claro Gabi, una joven lituana que vive en España desde hace años y que, a través de su perfil de TikTok @thelithuanianabroad, comparte su experiencia como extranjera en nuestro país. Con más de 24.000 seguidores, su contenido refleja su día a día en Barcelona, así como sus viajes por distintas ciudades españolas.

Recientemente, un video suyo alabando a los andaluces se ha vuelto viral. En él, la creadora no duda en afirmar que "la gente más amable de España vive en el sur", y relata con entusiasmo su última visita a Andalucía: "Acabo de volver de un viaje por Andalucía, y cada vez que voy, pienso en lo increíblemente amable y educada que es la gente. No se parece a nada que haya visto en otros lugares'", confiesa. "Quizás es porque he vivido en Madrid y Barcelona, y estoy acostumbrada al ritmo y la actitud de las grandes ciudades. Pero en el sur, la gente sonríe constantemente, y hasta por su sonrisa se nota que son de allí".

La joven lituana destaca especialmente la cercanía de los andaluces, incluso de los desconocidos: "Las abuelas te halagan, te hablan, son encantadoras. Y los camareros... ¡Nunca me han gritado en Andalucía, a diferencia de lo que me ha pasado en Barcelona o Madrid!", bromea.

Además, reconoce que esta amabilidad la ha sorprendido tanto que, al principio, no sabía cómo reaccionar: "Tengo tantas anécdotas de gente siendo amable conmigo que me dejaban impactada, porque no estoy acostumbrada".