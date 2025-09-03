El Consulado en Lisboa no tiene constancia de víctimas españolas en el accidente del funicular

El Consulado de España no tiene constancia de que alguna víctima mortal o algún herido a causa del accidente este miércoles de un funicular en Lisboa sea de nacionalidad española, han informado a EFE fuentes del Ministerios de Asuntos Exteriores.

"El Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas, por el momento no hay constancia de ninguna víctima o herido español" , han dicho a EFE las fuentes

Al menos quince personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Tiago Augusto, que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

Los heridos fueron transportados a varios hospitales de la capital lusa, añadió Augusto, quien detalló que entre los 13 heridos leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.