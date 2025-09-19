Consumo limitará la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció este viernes durante su visita al CEIP albaceteño Ana Soto que están trabajando en una iniciativa para “limitar y restringir la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil”.

Bustinduy aclaró que aún “tendrán que ver cuál es el mejor instrumento normativo” para aplicar la medida, asegurando que “hay diversos ejemplos internacionales” y que “aplicarán el que mejor funcione” para enfrentarse a los 4.000 anuncios publicitarios que reciben los menores al año, unos 11 diarios de media.

“Pueden imaginarse el impacto que tiene en la formación de hábitos nutricionales el estar expuesto a un bombardeo a una edad en la que apenas se puede distinguir lo que es un contenido publicitario de lo que no lo es”, argumentó el ministro de Consumo, quien afirmó que hay varios ejemplos de la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Española de Salud Alimentaria y de Nutrición de cómo la restricción de publicidad de alimentos insanos dirigida a un público infantil “reduce la demanda y genera efectos positivos en la salud”.

“Soy consciente de que es un sector con una industria poderosa y hay grandes intereses en juego”, advirtió el ministro, quien espera que haya “grandes resistencias” pero que mantendrán la obligación del ministerio de “defender el interés general y el derecho de los niños y niñas a una alimentación saludable que les va a repercutir a lo largo de su vida”.

La medida la consideró como “un paso más” para mejorar la salud alimentaria de los menores después de la aprobación del real decreto de comedores escolares sostenibles y saludables, el cual tiene el objetivo de garantizar que “en todos los colegios de España que los niños y niñas, sin importar su origen, el barrio en el que vivan o su condición social, tengan garantizadas cinco comidas saludables y sostenibles” que incluyan frutas y hortalizas de proximidad, proteína de calidad y “limitando los precocinados, las frituras y por supuesto excluyendo las bebidas azucaradas o las energéticas”.

El ministro catalogó el colegio Ana Soto como un “ejemplo de buenas prácticas en materia de comedores escolares” de cara al nuevo real decreto de comedores, que se encuentra en fase de aplicación, y remarcó que se centrarán en aplicar un modelo similar para los de hospitales y residencias.