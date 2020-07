El Gobierno catalán ha ampliado este domingo las zonas con restricciones para contener los brotes de Covid-19 a los municipios de Figueres y Vilafant (Gerona) y a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ante el aumento de contagios, si bien descarta por ahora un confinamiento domiciliario o perimetral. Las medidas extendidas a las tres nuevas localidades serán las mismas que se aplican en los trece municipios de la primera corona metropolitana de Barcelona y las comarcas del Segrià y la Noguera (Lërida).

Esto es, recomendación de no salir de casa salvo para lo "imprescindible" ni ir a una segunda residencia, medida esta última apenas seguida habida cuenta de los datos de tráfico de salida de vehículos del área metropolitana durante este fin de semana. Se prohíben las reuniones de más de diez personas, se limita el aforo de bares y restaurantes al 50%, cierran cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios, se prohíben las visitas a las residencias de ancianos y se recomienda a los centros comerciales control de acceso y más medidas de higiene.

De momento, según el director de la Unidad de Seguimiento en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz, no se plantea el confinamiento perimetral de áreas afectadas por transmisión comunitaria, como Barcelona. "De momento no planteamos un cierre perimetral en Barcelona. Es mejor limitar la actividad. Este fin de semana ha habido salidas desde el área metropolitana, pero yo creo que la mayoría de la población es responsable", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La directora de Protección Civil de la Generalitat, Isabel Ferrer, ha pedido responsabilidad a los ciudadanos para frenar la pandemia porque, ha asegurado, "hay imágenes que asustan", en relación a la gran afluencia de gente en las playas sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad.

Las medidas establecidas por el Ejecutivo han despertado en las últimas horas recelos de los alcaldes de las localidades afectadas, que critican su incoherencia y confusión. Así se han expresado, entre otros, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la de L'Hospitalet, Núria Marín, el de Cornellà, Antoni Balmón, el de Badalona, Xavier García Albiol, o la de Esplugues, Pilar Díaz.

La regidora de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz se ha mostrado satisfecha con la decisión del Gobierno de aplicar a su municipio las mismas restricciones ante el aumento de contagios y por el brote registrado en la residencia de ancianos.

Crítico con la gestión de los rebrotes y la "estrategia fallida" de rastreo en la llamada nueva normalidad en Cataluña es también el especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Can Ruti Oriol Mitjà, que fue asesor de la Generalitat para la desescalada. Mitjà ha censurado la gestión del Ejecutivo catalán, del que ha dicho que "no ha aprendido la lección", y ha señalado que Salud no se deja asesorar.

Casi mil casos en 24 horas

Cataluña ha sumado durante las últimas 24 horas 994 nuevos positivos, de los que 135 corresponden a la comarca del Segrià, 312 a la ciudad de Barcelona y 698 a toda el área metropolitana, un 70% del total de contagios, según los datos difundidos este domingo por el Departamento de Salud.

Los departamentos de Salud e Interior y Protección Civil de la Generalitat han decidido que las playas metropolitanas no se cerrarán, pero encargan a los ayuntamientos que vigilen su aforo, mientras que dejan abierta la puerta a que los ayuntamientos puedan organizar actos culturales previa autorización del Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat).

Sin embargo, mantienen el cierre de gimnasios, cines y teatros y dejan a los ayuntamientos que regulen los horarios de bares, restaurantes y terrazas, mientras que las peluquerías podrán seguir abiertas.

Vuelven a cerrar los accesos a tres playas de Barcelona por aglomeraciones

La Guardia Urbana de Barcelona ha tenido que cerrar sobre las 16:30 horas de este domingo tres de las playas de la ciudad porque de nuevo, como ya sucedió el sábado, se han aglomerado muchos bañistas sin guardar las distancias de prevención de contagios.

Entre los bañistas hay numerosos grupos de jóvenes, muchos que sobrepasan los diez establecidos como número máximo de reunión.