Coronavirus en el mundo: EEUU prueba una vacuna en humanos, Italia supera los 2.000 muertos, Alemania se confina y Reino Unido reacciona

Estados Unidos inició este lunes las pruebas en seres humanos para una vacuna que proteja del coronavirus, informaron los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) en un comunicado. La noticia llega horas después de saberse que Alemania ha intervenido para evitar que Donald Trump se hiciera en exclusiva con una vacuna en la que trabaja un laboratorio germano.

"La fase 1 de la prueba clínica para evaluar una vacuna en investigación diseñada frente a la enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) ha empezado en el Instituto de Investigación Sanitaria Kaiser Permanente Washington, en Seattle (KPWHRI)", dijeron los NIH, que financian este proyecto a través uno de sus centros, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

Los expertos administraron este lunes la vacuna al primero de los 45 voluntarios, todos ellos adultos sanos de entre 18 y 55 años de edad, que tomarán parte en este experimento a lo largo de seis semanas. La vacuna se denomina RNA-1273 y ha sido desarrollada por científicos de NIAID y de la compañía de biotecnología Moderna.

Actualmente no existe ninguna vacuna aprobada por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio.

RNA-1273 fue desarrollada empleando una plataforma genética denominada ARNm (ARN mensajero), que es el ácido ribonucleico que transfiere el código genético desde ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma. Dicha vacuna ordena a las células del cuerpo que expresen una proteína viral que se espera que provoque una fuerte respuesta inmune.

Ha tenido resultados prometedores en modelos animales, y esta es la primera vez que se prueba en humanos. Los científicos han sido capaces de desarrollarla gracias a estudios previos sobre los coronavirus que ocasionaron las epidemias de SARS y MERS en el pasado.

Más de 2.000 muertos en Italia

Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron este lunes los 2.158, al haber aumentado en 349 en las últimas 24 horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa.

El número de enfermos actualmente en Italia, el segundo país del mundo en casos después de China, es de 23.073 personas, una subida de 2.470 respecto al domingo, y los curados son 414 más, en total 2.749. Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es de 27.980, contando los enfermos, los fallecidos y los curados, mientras que las pruebas realizadas a la población son ya 138.000.

Merkel confirma el cierre parcial de la vida pública en Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, confirmó este lunes el cierre parcial de la vida pública "por un tiempo indeterminado" para frenar la propagación de la pandemia. La decisión, acordada por el Gobierno federal y los Länder, cambia "por un tiempo indeterminado nuestro día a día" con el objetivo de "evitar los contagios" y ralentizar el avance de la Covid-19.

La medida implica el cierra de todos los locales comerciales salvo tiendas de alimentación, farmacias y otros establecimientos de artículos de primera necesidad, así como bancos, gasolineras, centros sanitarios, peluquerías y lavanderías. La hostelería podrá abrir de 06:00 a 18:00, mientras que centros deportivos, culturales y religiosos, así como locales de ocio nocturno y burdeles deberán cerrar.

El cierre ha sido decidido de común acuerdo entre el Ejecutivo de Merkel y los gobiernos de los 16 estados federados, competentes en estas materias. También se han prohibido temporalmente los viajes turísticos dentro del país y al extranjero.

El Gobierno alemán ha ordenado la reimplantación de controles en las fronteras terrestres con Luxemburgo, Suiza, Dinamarca, Francia y Austria. El transporte de mercancías sigue operativo.

Según datos del Instituto Robert Koch, el centro competente en epidemiología, en Alemania se registraron hasta este domingo 4.838 contagios y 12 víctimas mortales.

Boris Johnson se decide por fin a actuar

El primer ministro británico, Boris Johnson, muy criticado por su decisión de la semana pasada de básicamente no hacer nada contra el coronavirus, ha hecho este lunes un llamamiento a todos los ciudadanos a evitar todo contacto y viaje no esencial, al tiempo que les ha animado a no frecuentar pubs y otros lugares de ocio con vistas a frenar la propagación del coronavirus. Hasta el momento se han registrado 36 fallecidos en el país.

En declaraciones en Downing Street en el primero de lo que serán comparecencias diarias, ha advertido de que el número de casos en el país podría duplicarse cada cinco o seis días a menos que se emprenda una "acción drástica".

Johnson ha indicado que en aquellos hogares donde uno de sus miembros presente síntomas todos ellos deberían permanecer en aislamiento durante catorce días. "Eso significa que si es posible no salgáis, incluso para comprar comida u otros bienes esenciales, a no ser que sea para hacer ejercicio y en ese caso a una distancia segura de otros", ha explicado.

Además, ha aconsejado a las personas con "problemas graves de salud" que eviten todo contacto social durante al menos doce semanas y a aquellos que puedan que trabajen desde sus casas.

Johnson ha dirigido un mensaje especial a los londinenses, visto que la capital parece ser por ahora la zona más golpeada por el coronavirus en el país. .

Por su parte, el asesor jefe científico del Gobierno, Sir Patrick Vallance, ha subrayado que Reino Unido va unas tres semanas por detrás de Italia por lo que otro tipo de medidas, como el cierre de escuelas, podrían ser necesarias más adelante.

A su vez, el asesor médico jefe, Chris Whitty, ha incidido en que las opciones de morir para una persona dada "son muy bajas". Por el momento, en el país se han contabilizado algo más de 1.500 casos y 36 fallecidos.