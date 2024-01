Creepypastas: la guía definitiva para conocer los relatos más terroríficos de internet

Los creepypastas son narraciones cortas de terror recogidas y compartidas a través de redes sociales, foros, blogs o vídeos en plataformas de vídeo como YouTube. La finalidad de los creepypastas es asustar o inquietar al lector generando una atmósfera que parece lindar entre la realidad y la ficción.

Por su forma son muy similares a las archiconocidas leyendas urbanas, con la diferencia de que las leyendas urbanas llegaban oralmente o vía escrita, y los creepypasta se pueden dar en forma de imágenes, vídeos e incluso videojuegos, con el poder supuestamente de estar encantados.

El término fue acuñado en 4chan alrededor del 2006. Creepypasta es un acrónimo de las palabras inglesas "creepy" (aterrador) y una deformación de "Copypaste" (copia y pega). A continuación hacemos una relación de las más destacadas en el mundo cibernético: el Ayuwoki, Suicide Mouse, Slender Man, el Suicidio de Calamardo, Jeff The Killer, o Slender Man. Aquí todos los detalles:

Ayuwuki

Ayuwoki es un creepypasta, un ser viral basado en Michael Jackson, y que cumple con todos los requisitos para ser una leyenda urbana gestada virtualmente. Su popularidad empezó en 2019 y según numerosas páginas y usuarios de redes sociales este ser espeluznante se aparece puntualmente después de ver la imagen si no te has dormido del todo.

A su aparición le acompañará un fantasmal grito Jacksoniano el "Hee, hee". Pese a que el Ayuwoki desde un primer momento se ve claramente que es un creepypasta en clave de humor (el nombre es una deformación del célebre "Annie are you ok?", de su canción Smooth Criminal), el repetirse de una forma repetida y masificada ha calado como una suerte de Verónica en el espejo y se convierte en una desconcertante criatura que genera pánico entre los más jóvenes.

Cuidado con el Ayuwoki, está por todos lados... en las redes... claro

Suicide Mouse

Por otra parte, Suicide Mouse es uno de los creepypastas más famosos y terribles que existen. ¿En qué consiste? Pues como los más avispados habrán podido enlazar tiene que ver con Mickey Mouse y Walt Disney. La historia consiste en un vídeo maldito de Disney encontrado por dos trabajadores en una revisión de material de la hemeroteca de la multinacional creada por el bueno de Walt. En dicho material se puede ver al célebre ratón caminando por la ciudad con un fondo musical triste y deprimente. En el creepypasta se explicaba que los trabajadores acabaron volviéndose locos tras verlo y se habrían suicidado.

El gesto está levemente torcido a la izquierda y su cara está triste mientras anda al lado de varios edificios de la ciudad. Un piano aporreado se torna ruido gris, muy similar al sonido producido mientras se sintonizaba un canal de televisión en la época pre TDT.

La realidad es que dicho vídeo nunca existió y lo que se puede ver por Youtube (allá ustedes si pincháis) y otros canales agrupadores de vídeos es un una creación de un fan para darle mayor credibilidad a la historia.

Slender Man

Slender Man es otro de los siniestros personajes convertidos en Creepypasta. Tiene su origen en internet, y que abrió la puerta al género creepypasta. Más concretamente su primera aparición fue en el hilo de un foro llamado denominado 4chan iniciado el 8 de junio de 2009, y cuya misión principal era la de editar fotografías para otorgarle un espeluznante aspecto.

Sólo había un ingrediente indispensable: debían aparecer entidades sobrenaturales. Dos días después de abrirse aquel foro, el 10 de junio de 2009, el usuario Victor Surge (cuyo nombre real después se ha sabido que era Eric Knudsen) aportó dos fotos sacadas en 1926 de grupos de niños, a las cuales añadió una figura espectral alta y delgada, vestida con un traje negro y una corbata oscura sin cara descifrable.

Las entradas previas solo tenían las fotografías peladas, y Surge fue más lejos y a los montajes les añadió texto complementario en el que se indicaba que los niños fueron secuestrados, y donde numerosos supuestos testigos daban un halo de credibilidad y terror que fue poco a poco convirtiendo esta composición, esta historia, en lo que después se convertiría en un género con propia entidad. Otros usuarios ampliaron el personaje, añadiendo sus propias contribuciones visuales o textuales.

En una entrevista con el sitio web Know Your Meme, Victor Surge desvela que se inspiró para crear Slender Man en los escritos de H. P. Lovecraft, Zack Parsons, y Stephen King y el surrealismo de William S. Burroughs. Añade en la entrevista que con Slender Man quiso: "formular algo cuyas motivaciones apenas puedan ser comprendidas, y que desencadenara inquietud y terror en la población general".

En un podcast cita también Phantasm como inspiración para el alargado y demoníaco ser.

El suicidio de Calamardo

Nos remontamos a 2010 para hablar de otra escalofriante historia: el suicidio de Calamardo. En ese año se empezó a extender el rumor de que existía un episodio maldito y perdido de la celebérrima y no tan infantil serie Bob Esponja. En el mismo, el personaje gruñón, antipático y malhumorado Calamardo ponía fin a la existencia de su vida. En la escena habría sonidos extraños y espeluznantes que eran acompañados de destellos rápidos y llenos de luz que perturbaban al telespectador.

El creepypasta alcanzó cimas de popularidad globales por lo que el escritor, director y productor de la serie de la serie de la simpática esponja de pantalones cuadrados, Casey Alexander, salió a explicar que el episodio es inexistente y se trataba de una patraña y "100 por cien mentira".

De la misma forma, en el episodio SpongeBob in Randomland (Bob Esponja en Locolandia) de la temporada 12 se menciona la historia en una escena donde Calamardo abre una serie de puertas de forma continua conociendo a versiones de sí mismo detrás de cada una de ellas. Tras una de ellas aparece un Calamardo con una apariencia similar a la imagen que rula por los foros e internet acompañando al creepypasta.

Jeff the killer

Y otra truculenta historia, la de de Jeff the killer, Godofredo el asesino. Jeffrey Alan Woods o simplemente Jeff, es un personaje de ficción de historias de horror y videojuegos, que compite en popularidad con el personaje Slender Man, que se hizo célebre gracias sobre todo a los foros de Internet.

Jeff the killer es un chico adolescente traumatizado por un trágico accidente que lo convierte de la noche a la mañana en un asesino en serie que ataca a sus víctimas con nocturnidad y alevosía de noche.

Antes del incidente Jeff era un joven adolescente de entre 15 y 17 años con una apariencia física común y del montón. Tras el accidente se vuelve huraño, su tez se blanquea excesivamente, tiene la nariz cortada, no le quedan labios y su sonrisa recuera a un Joker siniestro. La mirada es terrorífica, con un color azul apagado, no tiene párpados y están quemados. Como vestimenta siempre luce una sudadera oscura, pantalones vaqueros y unas deportivas.

Las primeras imágenes que empezaron a conformar el génesis de este creepypasta aparecieron en Youtube en el año 2008 en la cuenta del usuario Sesseur, que subió una pieza audiovisual que tituló Jeff the killer, original story.

La celebridad alcanzada por el vídeo original hizo que el autor publicara el mismo materia en la web Newgrounds, hecho que amplificó la terrorífica historia. o que permitió una mayor difusión a la historia. Paralelamente empezaron a proponerse una serie de relatos, videos y hasta fanarts, generando un movimiento alrededor del personaje.

La reproducción de un supuesto artículo de prensa que especulaba con que Jeff the killer era real y vivía en los EEUU hizo que la bola aún se hiciera mayor en los foros cibernéticos. La pieza se acabó desmontando y se comprobó que era un artículo falso.

Herobrine

Nos vamos de cabeza hasta las entrañas de uno de los juegos con más éxito en el mundo: Minecraft. En el intramundo de las primeras versiones del juego aparecerá una leyenda, la de Herobrine, que acompañará de manera inseparable a Minecraft.

Sólo mencionar su nombre llena de pánico a los jugadores. Como un espectro, y de entre las profundidades del juego, aparece un personaje fantasmagórico, de ojos en blanco, que aparece y desaparece en el juego de una forma inexplicable. ¿Quién este Herobrine? ¿De dónde sale? ¿Es real?. A continuación, los detalles.

La primera de las veces en las que se menciona la aparición de Herobrine es en la página de 4chan. Un jugador realizó una declaración en el foro explicando que había conseguido entrar en un nuevo mundo, y que tras caminar un rato, vio una vaca a la derecha y justo a su izquierda apareció la silueta de un modelo de un personaje (jugador) con los ojos en blanco. Tras verlo, y según siempre su versión, desapareció en la niebla desvaneciéndose. Tras esto, el jugador que se encontró a Herobrine, dice que se encontró muchas estructuras extrañas realizadas por este personaje.

Tras ese día Herobrine se convirtió en una creepypasta, una leyenda. Cientos de personas empezaron a expresar en diferentes canales, chats y redes sociales que habían visto al personaje mientras jugaban al juego de Minecraft.

La creepypasta tuvo su culmen durante un directo de un usuario llamado Copeland, que contó la historia de Herobrine en agosto de 2010, explicando cómo encontró el tenebroso personaje de ojos blancos.

De aquel directo no queda ni rastro, pero los usuarios que seguían el streaming explicaban en el foro 4chan que durante esa emisión pudieron ver como Copeland entró en un cuarto en el que de repente se encontró a Herobrine, y Copelan, del susto, gritó y tuvo que cortar la retransmisión en ese momento.

La creepypasta evolucionó y se empezó a especular que Herobrine era el hermano muerto de Notch (Markus Persson, creador del juego Minecraft) integrado a modo de homenaje en la franquicia de videojuegos. Esta leyenda, es del todo falsa. El creador no tiene hermanos, ni tuvo ninguno que muriera. Él mismo tuvo que desmentirlo.

Herobrine quedará para siempre como un rumor, una leyenda y un creepypasta que será difícil de borrar. Los propios jugadores del juego han pedido que se incluya de alguna manera al jugador en las nuevas versiones, pero esto no va a ser una realidad según su creador.