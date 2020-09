Por qué deberías usar la mascarilla también en casa

Tras estos meses de atrás de confinamiento en casa, debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, intentamos estar con la familia y los amigos todo lo que podemos. De hecho, seguro que estamos tentados a ponernos al día durante el fin de semana con reuniones o celebraciones, algo que es comprensible.

Sin embargo, debemos ser responsables y recordar que solo podemos quedar con hasta 6 personas de un máximo de dos hogares al mismo tiempo.

Por eso, el Gobierno de Escocia ha lanzado un vídeo en el que muestra cómo podemos contagiar el coronavirus a nuestros familiares. En el clip, una joven con la cara manchada de verde, llega a casa y abraza a su abuelo antes de prepararle una taza de té. Para cuando le sirve el té al abuelo, el verde que simula al virus se encuentra por todas partes, incluso en su abuelo.

Catching up with friends or family this weekend? Don't pass coronavirus on to those you love. Remember, you should only meet up to 6 people from a maximum of 2 households at a time. ↔️ Keep 2m apart ↔️Know the rules ➡️ https://t.co/vZLpqFcLdy pic.twitter.com/3tXPSRBfN2