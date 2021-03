Esto es lo que hay que depositar en los nuevos contenedores rojos

Nuevos contenedores están apareciendo en diversas ciudades de España, donde se pueden tirar las mascarillas y, sobre todo, las KN95. Todo esto sirve para proteger el medio ambiente en un correcto reciclado. Los expertos han señalado que las mascarillas con la inscripción anterior tienen una capacidad de filtrado y una protección más elevada que las higiénicas.

Las mascarillas están hechas de una malla fina de fibras de polímeros sintéticos, también denominada de tela de polipropileno no tejida, es decir, un tipo de plástico muy contaminante para los mares y océanos, atrapando a animales, a peces y destruyendo el ecosistema. Se producen con un proceso llamado soplado en fusión, formando una capa de filtración interna que filtra las partículas peligrosas y haciendo que no haya un riesgo de contagio de coronavirus.

El tipo de plástico que se ha enunciado antes junto al polietileno y al poliestireno son microplásticos más abundantes en las aguas costeras del Mediterráneo y que más problemas están produciendo en los seres vivos que allí habitan. Problemas graves como los que se vivieron en el mar Menor en Murcia tienen que ver con la contaminación constante de las aguas, de una forma u otra.

Proceso de descomposición perjudicial

Para que no existan estos problemas ambientas y que el proceso de descomposición de los plásticos con la composición química que se ha enumerado antes, se han comenzado a colocar en distintos puntos de la ciudades de España contenedores rojos donde se pueden echar estas mascarillas para que se haga el proceso correcto de reciclaje.

Hay que tener en cuenta que la descomposición de los plásticos de estas protecciones sanitarias depende de su exposición a los rayos UVA. Sin embargo, en ocasiones, las dimensiones de las partículas que poseen, hacen que se comporten de una forma que no es normal hundiéndose o pegándose a otros soportes que se encuentran en la profundidad de los mares y océanos. Todo esto supone un riesgo adicional ya que el proceso de eliminación del objeto se ve alterado, afecta al resto de seres que le rodean y tiene un efecto nocivo que perdura durante mucho tiempo.

Ante esto, los expertos explican que sólo se puede solucionar esta circunstancia haciendo un reciclaje de plástico adecuado para la conservación del medio ambiente y teniendo en cuenta este tipo de consideraciones.

Por ello, no se debenn tirar las mascarillas usadas en los contenedores de papel y hay que evitar hacerlo en las papeleras. Se insiste, durante todo este tiempo que se va a llevar la mascarilla puesta por las medidas sanitarias, que si no se siguen estos consejos puede que el ciclo de eliminación del material no sea el correcto y ponga en riesgo a los mares y océanos.