Desescalada coronavirus: así quedan las actividades deportivas en cada fase

El 4 de mayo comienza en toda España la Fase 0 del plan de desescalada (oficialmente, Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) presentado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana. La desescalada se llevará a cabo a lo largo de 4 fases diferentes que a medida que vayan avanzando permitirán un mayor número de actividades que hasta ahora siguen prohibidas por el Decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo.

Sin embargo, salvo la del arranque de la Fase 0, el plan no tiene fechas concretas de inicio ni de fin, aunque la previsión del Gobierno es que cada dos semanas se produzca el salto de una a otra fase. No se hará, no obstante, de manera uniforme en todo el país, ya que la unidad de acción sobre la que se tomarán las decisiones será la provincia, al menos en principio, ya que algunas comunidades autónomas han reclamado que se tengan en cuenta otras áreas territoriales.

Fase 0. 4 de mayo

Aunque ya se han lanzado algunas ideas, serán las órdenes ministeriales de Sanidad las que vayan concretando las actividades permitidas y las condiciones en que se realizará cada una de ellas. En el caso del deporte, la propia fase 0 permitirá ya realizar algunas actividades sin contacto, siempre de forma individual y con la protección necesaria (distancia de seguridad, uso de mascarillas, etc.). También el día 4 comenzarán los entrenamientos del deporte federado profesional, también individualmente.

Fase 1. 11 de mayo

En este periodo se abrirán las instalaciones deportivas al aire libre públicas y privadas, aunque solo para la realización de deportes en los que no exista contacto (atletismo, pádel, tenis…). Igualmente se permitirá el deporte en los Centros de Alto Rendimiento y los entrenamientos de ligas profesionales, aunque con restricciones de ocupación, entre otras. Se podrá hacer deporte en los gimnasios, aunque con cita previa y siempre que no impliquen contacto físico ni el uso de los vestuarios, así como el turismo de naturaleza en grupos muy limitados.

Fase 2. 25 de mayo

Se permiten ya las actividades y espectáculos deportivos con público, aunque con aforo limitado. En los espacios cerrados seguirá habiendo restricciones a cualquier deporte en los que haya contacto. En el caso del turismo activo, se podrá realizar en grupos más amplios.

Fase 3. 8 de junio

En este periodo ya se podrán realizar todo tipo de actividades deportivas al aire libre y espectáculos, pero continúa la limitación de aforo (aunque menos restrictiva). En los espacios cerrados continuará la limitación a deportes sin contacto o con escaso riesgo de contagio. En los gimnasios se aplicará también la regla del tercio.

La última fase, que se prevé que comenzaría (en aquellas provincias en que se pueda) el 25 de junio, será la de la ‘nueva normalidad’, en la que seguirá habiendo algunas restricciones de público y aforos aún por determinar.