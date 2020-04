El Gobierno, dispuesto a rectificar el Plan de Desescalada para que sea por territorios y no por provincias

¿Territorios, autonomías, provincias? El Plan de Desescalada diseñado por el Gobierno apostaba por la provincia como unidad de referencia para ir aplicando las diferentes medidas de desconfinamiento, pero las quejas de las comunidades autónomas podrían obligar a rectificar el planteamiento.

El Ministerio de Sanidad estudiará algunas propuestas que le plantearon este martes las autonomías para que la desescalada no se desarrolle sólo por las unidades territoriales que se han marcado en el plan del Gobierno –provincias e islas–, sino también por otras como las áreas sanitarias.

Desde el martes, el tema de fondo en la gestión de la pandemia es el plan de desescalada que aprobó ese mismo día el Gobierno y que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, momentos antes de reunirse con los consejeros en el Consejo Interterritorial de Sanidad, no descartaba estudiar algunas propuestas de las comunidades en las que la unidad territorial de referencia para la desescalada no fuera la establecida por el plan: las provincias o, en su caso, las islas. Pero siempre que se garantizará la estanqueidad de esa unidad en términos de movilidad, además de otros criterios epidemiologicos, técnicos, sanitarios y económicos, que se deberán analizar. En ello se apoyará la Comunitat Valenciana para su propuesta de llevar a cabo las cuatro fases previstas por departamentos de salud o comarcas, en lugar de por provincias. Y se inclinan por los primeros, tal y como planteó ayer de nuevo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, aunque lo hizo ya antes de la presentación del plan.También desde Galicia, el consejero Jesús Vázquez lo reclama, así como que la movilidad se pueda realizar entre concellos sin casos positivos en los últimos 15 o 7 días, independientemente de la provincia. Desde el País Vasco, el lehendakari, Iñigo Ukullu, también rechazó el plan de transición avanzado por Sánchez, como lo hizo la consejera de Salud, Nekane Murga, ante el ministro, por considerar que en él se plantea un "modelo provincial que supone un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible". Mientras tanto, los niños son el horizonte del desconfinamiento domiciliario ya perfilado, pero todavía condicionado por la evolución diaria de los datos. Hasta este miércoles, el último balance sobre la pandemia de coronavirus en España emitido por el Ministerio de Sanidad dejaba la cifra de contagiados confirmados mediante pruebas PCR en 212.917 (2.144 más que el martes, con un porcentaje de incremento del 1,0%, levemente superior al del martes), elevaba el de fallecidos a 24.275 (325 más que la víspera) y acumulaba ya un total de 108.947 pacientes dados de alta (6.399 más que el día anterior).Este notable incremento de curados tuvo su explicación en la adecuación de los datos facilitados por Galicia a los criterios dictados por Sanidad y seguidos desde hace ya semanas por el resto de comunidades autónomas. Así, se consolidaron las cifras de altas domiciliarias, previamente desactualizadas, Además, la comunidad gallega también comenzó a facilitar el acumulado de ingresados en UCI y renovó el número de defunciones con las hasta ahora no contabilizadas en centros sociosanitarios.

Evolución "favorable" de la pandemia

Como ya hiciera el pasado martes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, consideró ayer "muy favorable" la evolución de la pandemia de coronavirus en España a tenor de los últimos datos conocidos. "Va en la línea de lo que esperábamos, más aún si tenemos en cuenta que se están haciendo muchísimas pruebas en grupos de interés. Estamos tranquilos, la evolución es buena", aseguró el epidemiólogo, quien, no obstante, se mostró cauteloso y recordó que la implementación de las sucesivas medidas de desconfinamiento anunciadas el martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están condicionadas al "impacto" que cada una de ellas vaya reflejando.El doctor Simón comentó que "no sería sensato ni prudente dar fechas concretas" en la implementación de estas nuevas medidas, tales como los paseos de adultos o las visitas a familiares, puesto que éstas dependerán de la evaluación "de todos los indicadores en conjunto", y que en este momento sólo se pueden ofrecer "horquillas" temporales "orientativas".Sanidad también llamó a prestar especial atención a la utilización de guantes y la falsa sensación de seguridad que ésta pudiera provocar. "Su mal uso puede generar problemas importantes", explicó, señalando que podemos caer en la tentación tocar objetos pensando que estamos protegidos "y llevarnos luego las manos a la nariz, la boca o los ojos. Es mucho más importante la higiene de manos que el uso de guantes", recalcó Simón.