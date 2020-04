El Gobierno confirma que la desescalada será por provincias y advierte que dar fechas es "aventurado"

El Ministerio de Sanidad está diseñando el plan de desescalada del país por provincias. No por comunidades autónomas ni por distritos sanitarios, aunque habrá excepciones si la naturaleza del territorio lo dispone. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado a este medio que el Gobierno trabaja con la provincia como unidad de estas nueva fase de transición, y también advierte de que dar fechas para la apertura de sectores es, al día de hoy, "muy aventurado".

Las comunidades autónomas -entre éstas, Andalucía- han comenzado a enviar al Gobierno sus propuestas para ir saliendo del desconfinamiento, pero Illa ha subrayado que son elementos para tener en cuenta. Algunos criterios serán incorporados al plan, pero en lo que ha insistido es que es muy pronto para fechar la apertura de los distintos sectores. En este sentido, la propuesta que ha realizado la Junta se debe entender sólo como eso.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha declarado partidario de abrir los bares el 25 de mayo, pero por la respuesta del ministro no parece que eso esté en los planes del Gobierno. Son Illa y la vicepresidenta Teresa Ribera quienes están confeccionando la hoja de ruta de la nueva fase.

A pesar de las insistentes preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, el ministro de Sanidad no ha querido comprometerse con una fecha aproximada para la apertura de bares, de piscinas o de hoteles, por citar los sectores a los que se ha aludido. Así que, de momento, sólo está confirmado que el día 2 de mayo podrán salir a pasear y hacer deportes los adultos, incluidos los mayores de más de 65 años.

Lo que el Consejo de Ministros aprobará este martes es la metodología de la desescalada: cómo se realizará, bajo qué criterios y, en todo caso, una programación general sobre aperturas. Sí queda claro que se desconfinará por provincias, no por municipios ni por comunidades autónomas. Cada territorio tendrá un calendario diferente, pero los criterios serán iguales para todos.

A cada territorio se le aplicará un "cuadro de mandos", una tabla con una serie de parámetros cuantitativos y cualitativos, que dará el resultado de si se puede o no desconfinar por sectores. El comercio puede ser el primero de éstos y parece que el último será el de los bares y restaurantes. Las capacidades que mide ese cuadro son tres: asistenciales (hospitales), de detección de nuevos casos y de actuación ante éstos con medidas de aislamiento. También se considera el momento epidemiológico del territorio, que debe arrojar un nivel de contagio bajo.

Las provincias andaluzas que se encuentran en mejores circunstancias epidemiológicas son Almería y Huelva, seguida de Cádiz. Y en el resto de España, Murcia, Canarias y Baleares.

Salvador Illa ha explicado que entiende la preocupación del sector turístico español y, aunque no ha dado fecha de reactivación, ha subrayado que no todos los territorios lo harán de distinto modo. Los países más castigados pro la pandemia son, precisamente, las potencias turísticas mundiales: España, Francia, Estados Unidos e Italia. A ellos no sólo le afecta la peculiaridad del país, sino que el flujo de visitantes internacionales se reactivará, incluso, más tarde.

Una de las discusiones de los países europeos es, precisamente, la apertura de las fronteras intracomunitarias. Según ha explicado Illa, esto aún debe ser debatido en la Unión Europea, pero no habrá conclusiones hasta que la pandemia haya remitido y aclarado cuál es el panorama posterior.