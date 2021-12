Cinco detalles de última hora para Papá Noel por menos de 10 euros

En España, la tradición de hacer regalos por Navidad está asentada en el 6 de enero, el día de los Reyes Magos, sin embargo, son muchos los hogares que cada año son más los hogares que se suman a la costumbre americana de regalar, aunque sea un detalle, por Papá Noel.

Para aquellos que ya se hayan dejado un dineral en comprar para la festividad de enero pero tienen el compromiso de regalar el día de Navidad, dejamos a continuación unos detalles muy baratos y útiles.

Taza de desayuno

Regalar una taza con un mensaje bonito (o divertido) se ha convertido en un comodín de los más usado desde que empresas como Mr. Wonderful o Mr. Puterful salieron al mercado. Existe una gran diversidad de diseños con todo tipo de mensajes que se adaptan tanto si el regalo es para una amiga, para una pareja, para un sobrino o, incluso, para el jefe.

View this post on Instagram A post shared by Puterful (@puterful_es)

Artículos de papelería

Todo el mundo tiene un amigo que es un escritor en potencia, así que el regalo perfecto para esa persona es una libreta de lo más original en la que poder plasmar tanto sus sentimientos como las historias más originales que pasan por su cabeza. Para todo ellos, marcas como ALE-HOP tiene un regalo perfecto por apenas siete euros.

View this post on Instagram A post shared by ALE-HOP (@alehop_es)

Fragancias y colonias

Una colonia es siempre un acierto, y es que ¿a quién no le gusta oler bien? A día de hoy, casi todas las marcas tienen fragancias baratas que regalar por menos de diez euros. Una de las cadenas más famosas por sus colonias de calidad y baratas es Yves Rocher.

View this post on Instagram A post shared by Yves Rocher España (@yvesrocheres)

Artículos para la cocina

Los platos, posavasos, bowls y demás artículos para servir comida siempre son necesarios, así que, ¿por qué no decantarse por uno regalo útil y original para estas fechas? Tiger es, en estos casos, la opción perfecta para rellenar la despensa de cualquier con artículos de lo más originales.

View this post on Instagram A post shared by Flying Tiger España (@flyingtigeres)

Decoración para el hogar

El último as debajo de la manga para comprar un regalo barato y que no se va quedar guardado en una cajonera es cualquier tipo de artículo de decoración: marcos de foto, jarrones, cestas, etc. Para este tipo de regalos, Primark es una de las mejores opciones.