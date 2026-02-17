Detenidas dos personas por retar a un joven a entrar en un aerogenerador y encerrarlo dentro en Burgos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 25 y 31 años, en el marco de la operación Almuiño, como presuntas autoras de un delito de homicidio imprudente ocurrido el 13 de junio de 2025 en un paraje de Quintanilla Sobresierra (Burgos), cuando otro joven de 23 años que les acompañaba falleció electrocutado en el interior de un aerogenerador al que accedió por una rejilla de ventilación y en el que fue encerrado por sus acompañantes.

Todo indica que decidieron acometer un reto y fotografiarse dentro de un aerogenerador y en torno a las 22:30 de aquel día una descarga eléctrica acabó con la vida del joven que consiguió introducirse en la instalación.

El Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos se hizo cargo de las diligencias y de la investigación del suceso y realizó una profunda inspección técnico ocular en el lugar, cuyo proceso se extendió a varias jornadas más. De forma paralela, los investigadores recelaron del relato de los acompañantes, al detectar ciertas contradicciones e incongruencias en la versión ofrecida por ambos.

Las primeras conclusiones ofrecieron que la puerta de entrada peatonal había sido forzada -sin éxito- con la intención de adentrarse en la torre, pero los propios sistemas de seguridad que ofrece la estructura de estos molinos lo impidió. A la vez, se constató la existencia de una rejilla de ventilación, encontrada perfectamente cerrada, ubicada debajo de las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo, valorándola como probable vía de acceso.

Las indagaciones han aclarado que fue desatornillada, liberado un filtro a continuación y también una segunda rejilla, y que fue la víctima la que, mediante escalo y posterior salto al interior, se coló dentro.

Las pesquisas llevadas a cabo junto con el resultado del análisis de los terminales móviles de la víctima resultaron determinantes para la investigación, al encontrar pruebas concluyentes que han aclarado cronológicamente el incidente.

Por causas aún desconocidas, fueron recolocadas las rejillas y atornilladas, acción ésta que únicamente puede realizarse desde el exterior, ya que es necesaria para acometerla la intervención humana, por lo que se impidió con ello que el joven pudiera salir.

Con indicios y vestigios suficientes de la directa participación e implicación de los acompañantes de la víctima en el incidente, los investigadores se desplazaron a la Comunidad de Madrid, donde ambos fueron detenidos días atrás.

De forma adicional, junto al delito de homicidio imprudente, se les imputa también un delito de daños, derivado de los desperfectos provocados en la puerta de acceso peatonal al aerogenerador, así como por el lucro cesante de la empresa, motivado por la parada de la actividad laboral.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de los juzgados de Burgos.