Detenido en Madrid por grabar encuentros sexuales y difundirlos sin consentimiento

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón acusado de grabar y difundir en Internet encuentros sexuales con mujeres sin su consentimiento. El arrestado responde como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras publicar los vídeos íntimos en un foro online. Según el comunicado policial, el acusado utilizaba una cámara oculta para grabar los encuentros sexuales que posteriormente editaba con técnicas de ocultación. Mientras pixelaba su propia imagen y alteraba su voz para no ser reconocido, tanto la cara como los cuerpos desnudos de las víctimas permanecían totalmente visibles y reconocibles. Los archivos editados eran difundidos a través de un foro de Internet.

La investigación arrancó en enero de este 2025 cuando el Cuerpo Nacional de Policía recibió una denuncia de una mujer que manifestaba que habían publicado vídeos de ella y de otras seis mujeres en un foro de Internet. La denunciante alertó de la existencia de material audiovisual íntimo difundido sin autorización.

Registro domiciliario y hallazgo de pruebas

Tras múltiples averiguaciones realizadas por el grupo de investigación, se efectuó una entrada y registro el pasado 3 de diciembre en el domicilio del individuo situado en la capital. Durante el registro domiciliario, los agentes encontraron los vídeos investigados, algunos de ellos sin editar, por lo que se veía sin ninguna duda la cara del individuo. En este sentido, los investigadores intervinieron un teléfono móvil y un disco duro que contenían las pruebas.

Nueve delitos contra la intimidad

El hombre fue detenido ese mismo día, como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias continúan abiertas mientras se analiza el material intervenido para determinar si existen más víctimas afectadas por estas prácticas.