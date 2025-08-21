Detenido un menor por la muerte de otro joven tras una pelea en Tárrega (Lérida)

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra en la localidad leridana de Tárrega.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un menor de edad relacionado con la muerte de otro joven de 18 años al que habría agredido en la localidad leridana de Tárrega.

Según ha informado la Policía de la Generalitat, los hechos han ocurrido poco después de la 01:00 de este jueves, cuando se ha producido una pelea entre ambos jóvenes en la que uno de ellos ha agredido al otro, que ha resultado gravemente herido.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lérida, donde murió horas después.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos.