Dos detenidos por matar a un 'gorrilla' que intentó apresarlos tras atropellar a una mujer en Valencia

Agentes de la Guardia Civil de Valencia han detenido a dos hombres, de nacionalidad española y 21 años de edad, como presuntos autores de una agresión a un aparcacoches, quien falleció días después en su domicilio de la localidad de Picanya a consecuencia de las lesiones sufridas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La agresión tuvo lugar el pasado 9 de agosto, frente al Hospital General Universitario de València. Las investigaciones realizadas indicarían que la víctima, tras presenciar el atropello con fuga que los dos varones acababan de cometer en el ciclomotor con el que circulaban y que ocasionó graves lesiones a una vecina, trató de apresar a los ahora detenidos.

Los implicados, para no ser interceptados, agredieron al varón propinándole una patada, a consecuencia de la cual habría sufrido una lesión interna que habría devenido en su fallecimiento.

Las actuaciones, así como los detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia n°5 de Catarroja.