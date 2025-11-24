La DGT activa una campaña especial para furgonetas: más controles ante el 'boom' de envíos en plena semana del Black Friday

La semana del Black Friday ya ha comenzado, con el 28 de noviembre como fecha oficial para su celebración. En este contexto, son muchas las personas que aprovechan las importantes ofertas de esta camapaña para realizar sus compras navideñas; lo que aumenta significativamente los pedidos online. De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), las empresas de reparto estiman que habrá hasta 4,3 millones de envíos diarios.

Por ese motivo, el organismo estatal ha decidido intensificar la vigilancia de las furgonetas, estableciendo para ello "puntos de control en todo tipo de carreteras, especialmente en vías convencionales". No obstante, también se realizará el correspondiente seguimiento de las mismas "en polígonos industriales, puntos de carga y descarga, y centros comerciales".

Black Friday: la DGT intensifica la vigilancia de las furgonetas

Según los datos de la DGT, las furgonetas se vieron involucradas en 9.548 accidentes de tráfico con víctimas durante el pasado año 2024. En total, fallecieron 223 personas. Tomando como referencia esta información, la campaña entrará en vigor este mismo lunes 24 de noviembre y no concluirá hasta el próximo domingo.

"En estos controles se comprobarán, entre otros aspectos relacionados con la seguridad vial, la velocidad a la que circulan; la documentación, tanto del vehículo como del conductor; la correcta colocación y el peso de la carga transportada; la presencia de alcohol y/o drogas en el organismo de los conductores; o si la furgoneta se encuentra al día en lo que respecta a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)", informó el subdirector adjunto de vehículos de la DGT, Juan José Arriola, durante la rueda de prensa celebrada en Madrid.

En este sentido, hay que tener en cuenta que las furgonetas son "herramientas de trabajo". Más aún, si se presta atención al auge del comercio electrónico en los últimos años. "Esta semana vivirá uno de sus puntos más altos de actividad con la celebración del Black Friday el próximo viernes", sostiene la DGT.

Seguridad vial de las furgonetas

Actualmente, las furgonetas representan el 7,6% del parque nacional de vehículos, con 2,7 millones de unidades circulando por España. Ahora bien, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar riesgos viales?