Encuentra sin vida a Matilde Muñoz, la española desaparecida hace dos meses en Indonesia

El cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz Cazorla ha sido hallado en la isla indonesia de Lombok, según confirmaron este sábado fuentes policiales y familiares. La mujer, de 72 años de edad, llevaba desaparecida desde hace dos meses, generando una intensa búsqueda que ha culminado con este trágico desenlace.

Putu Kardiyanto, agente de la comisaría de Batulayar en Lombok Occidental, ha declarado que tras el hallazgo del cadáver de la española, el caso "pasará a ser una investigación criminal", aunque no ha proporcionado más detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni las posibles causas de la muerte.

Ignacio Vilariño, sobrino de la víctima, ha confirmado la noticia indicando que el cuerpo de su "amada tía" fue encontrado "enterrada en una playa de Lombok". El familiar ha señalado que se encuentra "a la espera de más información" sobre lo sucedido.

La cronología de una desaparición inquietante

La investigación oficial sobre la desaparición de Muñoz se inició el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia solicitara formalmente ayuda a las autoridades locales. Sin embargo, la primera alerta sobre su desaparición la había dado ya su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Girona).

Según las declaraciones del personal del hotel Bumi Aditya de Lombok, ubicado en la zona costera occidental de Senggigi, la última vez que vieron a la española fue a principios de julio. El círculo cercano de Muñoz, sin embargo, aseguró no tener noticias de ella desde finales de junio, algo especialmente preocupante dado que la mujer mantenía una comunicación constante con sus seres queridos.

Contradicciones en el caso

Los responsables del hotel donde se alojaba Muñoz afirmaron a la policía que recibieron un mensaje de la mujer el 6 de julio en el que indicaba que se encontraba en Laos. Sin embargo, las autoridades de Inmigración indonesias desmintieron esta versión, lo que añadió más interrogantes al caso.

María Matilde Muñoz Cazorla, nacida en Ferrol (A Coruña) en 1952 y residente en Mallorca, era una jubilada que solía pasar largas temporadas viajando por Asia. Según la información disponible, había llegado a la isla de Lombok en junio de 2024, poco antes de su desaparición.