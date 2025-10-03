Esmeralda Gómez, experta en salud financiera: "¿Realizas las mismas funciones que tu compañero de trabajo y no cobráis lo mismo? Lo puedes reclamar"

Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre la igualdad retributiva

El principio de igualdad retributiva está claramente recogido en la legislación española. Por ese motivo, los trabajadores que realicen una función de igual valor tienen derecho a cobrar el mismo salario, sin que exista discriminación alguna por razón de sexo, raza, origen, opinión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición personal o social.

Así, mientras que la Constitución Española establece en su artículo 14 que "todos los españoles son iguales ante la ley"; en el ámbito laboral, es el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores el que alude directamente a "la igualdad de remuneración por razón de sexo". Ahora bien, ¿es posible reclamar si una empresa no respeta este principio? ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para considerar que existe discriminación?

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores?

"¿Estás realizando las mismas funciones que tu compañero de trabajo, pero no estáis cobrando lo mismo?", plantea la experta en salud financiera Esmeralda Gómez, a través de una publicación que ha compartido en su perfil de Instagram. "Pues que sepas que lo puedes reclamar". Todo ello se recoge, como decíamos al principio, en el artículo 28 del Estatuto.

Según el citado texto, "el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente; y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo". En este sentido, se entiende que "un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales sean equivalentes".

Plus de antigüedad e IRPF

No obstante, la realidad puede ser algo más compleja. De acuerdo con Esmeralda Gómez, "hay dos matices que tienes que tener en cuenta: el plus de antigüedad y el IRPF. Ahí sí que puede haber pequeñas diferencias". En el caso del plus de antigüedad, es un complemento salarial que recompensa la permanencia de un trabajador en la empresa.

Esta medida, recogida por convenio o contrato, no implica discriminación alguna, ya que se aplica de manera objetiva y generalizada, a todos por igual. En cambio, si solo algunos empleados se benefician de este complemento o se decide sin un criterio claro, entonces sí puede ser discriminatorio.

En cuanto al IRPF, hay que tener en cuenta que se trata de un impuesto progresivo. Es decir, quien más gana, más paga. La retención depende entonces de factores tales como los ingresos totales, la situación personal y familiar o el tipo de contrato. Llevado a la práctica, esto supone que dos personas con el mismo sueldo bruto, pueden recibir diferente salario neto, debido a sus diferentes circunstancias personales. Esto no vulnera el principio de igualdad retributiva, ya que la empresa paga lo mismo.

¿Cómo reclamar la brecha salarial?

Teniendo en cuenta todo esto, si el empleado considera que es víctima de la desigualdad retributiva o brecha salarial, puede reclamar. Pero ¿cómo hacerlo? Según explica el bufete Gimeno Abogados, lo primero es recopilar pruebas. "Es fundamental reunir documentación, como nóminas y datos salariales del registro retributivo".

En este punto, es preciso señalar lo dispuesto por el artículo 28.2 del Estatuto: "El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla". Asimismo, "las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa".

Luego, la persona afectada puede interponer una denuncia anónima ante Inspección de Trabajo, entidad con la suficiente potestad para "exigir auditorías y sancionar a las empresas que incumplan". Finalmente, si la situación no se resuelve, cabe la opción de presentar una demanda por discriminación salarial empleando la vía judicial.