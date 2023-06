Los vehículos de movilidad personal son ya otro de los actores principales en la movilidad de las ciudades españolas. Los patinetes y bicis eléctricas tienen cada vez más peso en cómo se gestiona la ordenación urbana y en cómo se mueven los habitantes de estas ciudades.

Conscientes de esta realidad, uno de los pilares en la estrategia de la plataforma FreeNow, que celebra ahora su segundo aniversario, ha sido siempre la movilidad compartida gracias a sus alianzas con proveedores como Cooltra, Share Now, Voi, Dott, TIER, RideMovi y Zity by Mobilize.

Para poner el foco en esta multimovilidad, FreeNow ha realizado una encuesta para conocer cómo usan los españoles estos vehículos de movilidad personal.

Entre sus conclusiones destaca que el 32% de los españoles ha usado en algún momento vehículos de micromovilidad (bicis, patinetes, motos eléctricas o coches compartidos) y que el 62% de los usuarios españoles afirma que las principales razones por las que los usan son la comodidad y la rapidez que les permiten este tipo de vehículos, seguidos por la sostenibilidad al ser vehículos 0 emisiones (33%), el precio (27%) y que algunos no disponen de carné de conducir (18%).

Reticencias

Aunque son muchos los españoles que confían en esta movilidad, todavía hay bastantes que son reticentes. Según datos de la encuesta, el 68% de los españoles afirma no haber usado en ninguna ocasión vehículos de micromovilidad ya sean bicis, patinetes, motos eléctricas o coches compartidos.

Y la principal razón es que no quieren viajar así (47%). Muchos de estos usuarios creen que las ciudades todavía no se han adaptado a estos vehículos y en esa línea va otro dato interesante: pese a que el uso de estos vehículos aumentó en un 585% en 2022, no crecieron los nuevos usuarios.

Aun así, España es uno de los países de la Unión Europea en el que más se usa la movilidad compartida. Según datos del European Shared Mobility Index realizado por Fluctuo, España es el sexto país europeo en cuanto a número de servicios de movilidad compartida, con Madrid como la ciudad con mayor proporción de estos vehículos.

Movilidad compartida

En cuanto a las formas de movilidad compartida preferidas por los españoles, es la del coche compartido la que ocupa el primer lugar: un 29% de los españoles afirma que es el tipo de movilidad que más se ajusta a sus necesidades y también la preferida (27%). En segundo lugar se encuentra la bici eléctrica, con un 15%, seguida de la moto eléctrica (11%) y, por último, el patinete es la forma de movilidad que menos españoles prefieren (6%).

A la hora de hablar de las ventajas que ofrece la multimovilidad, la más habitual es la libertad que aportan para moverse por las ciudades: el 23% cree que la micromovilidad es la forma de transporte más fácil y cómoda para desplazarse por el centro de los núcleos urbanos. En segundo lugar, el 18% afirma que la principal ventaja es que son las opciones más sostenibles; le sigue la facilidad para aparcarlos (13%).

Isabel García Frontera, directora general de FreeNow España, explica que en su compañía son "conscientes de lo importante que es que nuestros usuarios tengan disponibles en nuestra app todas las opciones para moverse por la ciudad como prefieran en cada momento. A través de acuerdos con los principales proveedores de movilidad en cada segmento, incentivamos la micromovilidad sin añadir más vehículos a las ciudades. En este proceso hemos conseguido ser la app líder en Europa, con más de 11.000 vehículos en cinco ciudades de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga)”.

Por su parte, Manuel Arauco, director general para España de TIER, añade que "los ciudadanos tienen que tener más opciones de movilidad y que se combinen mejor entre ellas. Creemos que los patinetes eléctricos son un elemento indispensable para cubrir distancias cortas y medias, en un entorno cada vez más intermodal y multimodal".