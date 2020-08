Un estudio concluye que el riesgo de brotes de coronavirus en las aulas es "muy bajo"

Los colegios no cerraron antes de que llegara el coronavirus de Wuhan. Ni los colegios ni ninguna otra cosa. El SARS-CoV-II llegó como un tsunami, sí, pero antes ya había empezado a hacer de las suyas. En España, con un número importante de casos contabilizados desde febrero, por supuesto en marzo, y en Reino Unido, por ejemplo, con el pico ascendente varias semanas después y una para muchos prematura apertura de las aulas el pasado 1 de junio. Esta situación no ha pasado desapercibida para los investigadores, que precisamente en Gran Bretaña han publicado un estudio, a petición del Departamento de Salud Pública del país, acerca de la incidencia de las vuelta al cole en el incremento o no de los contagios.

Aunque es cierto que el estudio ha tenido limitaciones importantes, ya que cuando se recogieron los datos la incidencia del virus era muy baja y, además, la asistencia a las escuelas fue en torno al 20%, los resultados parecen esclarecedores: el riesgo de que se produzcan casos aislados o rebrotes en las aulas es "muy bajo".

Solo un 0,01% de los colegios de preescolar y primaria sufrieron brotes, y todos fueron controlados son mayor problema. La mitad de esos brotes no afectaron a más de dos personas y, aquí está la clave, los que más casos generaron fueron originados por los profesionales de los centros.

Para realizar esta investigación se han analizado los 30 rebrotes (con 198 casos de coronavirus) que se han ido produciendo en los colegios de Reino Unido tras su reapertura el pasado 1 de junio.

Del total de las personas positivas de Covid confirmadas por PCR analizados (en centros de preescolar, primaria y secundaria, entre otros), 128 se produjeron entre los trabajadores y solo 70 afectaron a los alumnos. De todos los positivos, 121 estuvieron vinculados a 30 brotes, de los que una amplia mayoría (22) fueron originados por transmisión entre trabajadores o desde un trabajador a un alumno, y solo en dos de los focos analizados fue el contagio entre alumnos la causa probable de origen.

El estudio, publicado por la revista médica The Lancet, asegura que ”La mitad de los brotes no afectaron a ningún estudiante y la transmisión entre ellos fue muy rara”. Además la mayoría de los casos detectados en los estudiantes se debieron a transmisión de padres a hijos detectada por el rastreo de contactos dentro de la propia vivienda familiar, y en muchas ocasiones estos padres eran sanitarios o trabajadores esenciales.

También inciden los investigadores en que existe una "fuerte correlación" entre altas incidencias de Covid y la aparición de brotes escuelas de la misma zona. Por eso, concluye, la medida más importante debe ser siempre “frenar la transmisión comunitaria y, como intervención adicional, reducir la transmisión en y entre los empleados”. Los científicos ingleses creen que para una vuelta segura al cole lo más importante es “mejorar la formación” e incrementar las medidas de control entre los empleados de los centros, a quienes anima a “vigilar más su exposición fuera del entorno escolar para protegerse a ellos a sus familias y al entorno educativo”.