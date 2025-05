Freddie Mercury tenía una hija secreta, según revela una nueva biografía

Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen, tuvo una hija secreta con quien mantuvo una relación cercana hasta su fallecimiento en 1991, según revela una nueva biografía del artista titulada 'Love, Freddie', que verá la luz en septiembre.

El libro afirma que la niña fue concebida accidentalmente durante una aventura con la esposa de un amigo cercano en 1976. Mercury habría visitado regularmente a su hija y le entregó 17 volúmenes de diarios personales detallados que ella mantuvo en secreto durante décadas.

La mujer, conocida únicamente como B —actualmente tiene 48 años y trabaja como profesional médica en Europa— ha compartido el contenido de estos diarios con la biógrafa musical Lesley-Ann Jones para la elaboración del libro.

Revelaciones de la supuesta hija del artista

En la obra, según informa el medio inglés Daily Mail, una carta manuscrita de la hija de Mercury, quien desea mantener su identidad en secreto, declara: "Freddie Mercury fue y es mi padre. Tuvimos una relación muy cercana y amorosa desde el momento en que nací y durante los últimos 15 años de su vida. Me adoraba y estaba dedicado a mí".

"Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, según los estándares de la mayoría, inusuales e incluso escandalosas. Eso no debería sorprender. Nunca disminuyó su compromiso de amarme y cuidarme. Me atesoraba como una posesión preciada", añade en su testimonio. Su existencia, según se entiende, solo era conocida por el círculo más íntimo del cantante.

Los diarios personales del cantante

El artista comenzó a escribir estos diarios el 20 de junio de 1976, cuando se enteró del embarazo, apenas dos días después de que Queen lanzara su sencillo 'You're My Best Friend' del álbum 'A Night at the Opera' de 1975.

En ellos, Mercury narró su infancia en Zanzíbar, donde nació como Farrokh Bulsara, de padres parsi-indios, el 5 de septiembre de 1946, y su asistencia a un internado de estilo británico en la India. También detalla cómo la familia se vio obligada a huir de Zanzíbar durante la revolución de 1964 antes de establecerse en Middlesex, al noroeste de Londres.

El cantante escribió su última entrada en su cuaderno el 31 de julio de 1991, mientras su salud se deterioraba. Falleció a los 45 años de neumonía bronquial causada por el sida el 24 de noviembre de ese mismo año.

Razones para revelar el secreto

En otra carta incluida en el libro, B explica sus motivos para compartir los diarios de Mercury después de 30 años: "Después de más de tres décadas de mentiras, especulaciones y distorsiones, es hora de dejar hablar a Freddie".

"Quienes han sido conscientes de mi existencia guardaron su mayor secreto por lealtad a Freddie. Que elija revelarme es mi decisión y solo mía. No he sido, en ningún momento, coaccionada para hacer esto", continúa.

"Él confió su colección de cuadernos privados a mí, su única hija y su pariente más cercano, el registro escrito de sus pensamientos privados, recuerdos y sentimientos sobre todo lo que había experimentado", concluye en su testimonio.

Jones ha declarado que B se puso en contacto con ella hace tres años. Según confesó al Daily Mail: "Mi instinto fue dudar de todo, pero estoy absolutamente segura de que no es una fantasiosa. Nadie podría haber falsificado todo esto. ¿Por qué habría trabajado conmigo durante tres años y medio, sin exigir nunca nada?".