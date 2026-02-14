Un funcionario de la Seguridad Social aclara cuándo es mejor pedir la jubilación anticipada: "Puede aumentar tu pensión hasta 200 euros"

La jubilación anticipada voluntaria no es solo una fecha en el calendario. Es una decisión vital. Para muchos trabajadores supone cerrar una etapa larga y exigente, y abrir otra muy distinta, con más tiempo... pero también con menos ingresos. Y ahí está la clave. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, insiste en que elegir bien el momento puede marcar la diferencia y pone el foco en un elemento decisivo: los coeficientes reductores.

La razón es muy sencilla: no se trata únicamente de cuánto se adelanta el retiro, sino de cómo encajan esos meses en la tabla de penalizaciones que recoge la Ley General de la Seguridad Social. Un pequeño margen de tiempo se traduce en un recorte mayor o menor sobre la pensión futura y, a veces, esperar unos meses evita una reducción significativa. En concreto, Muñoz hace referencia a "uno de los mayores escalones que hay en la tabla de coeficientes reductores".

Tres consejos clave antes de pedir la jubilación anticipada

Antes de entrar en ese punto concreto, el funcionario lanza tres recomendaciones claras para aquellos que estén pensando en dar el paso. La primera, agotar la prestación por desempleo, ya que durante ese período se sigue cotizando como si se estuviera trabajando. La segunda, solicitar la pensión en diciembre, para beneficiarse de la revalorización que se aplica inmediatamente después. Y la tercera, no pedirla justo dos años antes de la edad ordinaria. Pero ¿Por qué?

"Voy a aclarar por qué es recomendable esperar unos meses", explica. "Si adelantamos la edad de jubilación, por norma general, se nos aplicarán unos coeficientes reductores". Es decir, una penalización sobre la base reguladora que determinará la pensión de por vida. Esa reducción depende de dos variables: los meses de anticipo y los años cotizados. Según detalla la Ley, añade Muñoz, "los porcentajes van desde el 21%, en el caso de adelantar la pensión 24 meses y haber cotizado menos de 38 años y 6 meses, hasta el 2,81%, si se adelanta un mes con más de 44 años y 6 meses cotizados".

El escalón que puede costar 200 euros al mes

Ahora bien, si en lugar de adelantar la retirada laboral 24 meses, se solicita un año y ocho meses antes de la edad ordinaria, "el coeficiente reductor baja casi la mitad", advierte Muñoz. Para ilustrarlo, plantea un caso concreto: un trabajador con 38 años cotizados y una base reguladora de 2.000 euros. Recordemos que, en 2026, la edad mínima para no perder dinero es de 65 años, siempre que se haya cotizado al menos durante 38 años y 3 meses. Si no se cumple este requisito, debería elevarse hasta los 66 años y 10 meses. Entonces, si este trabajador decide jubilarse dos años antes, se le aplicará una penalización del 21%. Traducido en cifras, perdería 420 euros al mes y su pensión se quedaría en 1.580 euros.

La diferencia es notable si espera solo cuatro meses más. En ese caso, al adelantar la jubilación 20 meses, la penalización bajaría al 11%. El recorte sería entonces de 220 euros mensuales y la pensión ascendería hasta los 1.780 euros. En otras palabras, por aplazar la decisión cuatro meses, podría ganar 200 euros más durante toda su jubilación. "Es uno de los mayores escalones de la tabla", subraya el funcionario, al tiempo que recuerda que, a partir de ahí, las reducciones se aplican de forma más progresiva.