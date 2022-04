Cómo gestionar el miedo de los niños a quitarse la mascarilla

Con la entrada en vigor del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, a partir del miércoles 20 de abril dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados; sí continuará exigiendo su uso lugares como centros de salud, hospitales, transporte público o residencias. Tras dos años de uso, la población se ha acostumbrado a su uso y obligatoriedad, especialmente los niños, un colectivo que dependiendo de su edad puede no haber conocido otra realidad ajena a las mascarillas.

Por ello, ante su eliminación, existen numerosos niños y niñas que tienen miedo de quitarse la mascarilla, tanto por el posible contagio como por un `posible sentimiento de vulnerabilidad y desprotección. Ahora que las mascarillas desaparecen de numerosos espacios, entre ellos los centros escolares, la AEP, Asociación Española de Pediatría, ha advertido de que es un problema que podría agravarse y aumentar.

Los expertos recomiendan una retirada paulatina de la mascarilla

La Asociación Española de Pediatría incluye entre sus recomendaciones una retirada progresiva de la mascarilla en las aulas. Esta desescalada se igualaría a la de otros países europeos, avanzando de una forma segura hacia la normalidad previa a la pandemia. En la actualidad, existen numerosos niños que han adquirido el miedo a quitarse las mascarillas. Una de las causas de esta fobia puede encontrarse en el hecho de haberse contagiado previamente o haber perdido a un familiar cercano debido al coronavirus.

A pesar de que existen numerosos factores que pueden llevar a los niños a desarrollar este miedo no está de más recordar la época de tensión y sufrimiento padecidos, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Los expertos recomiendan dar valor a este miedo por parte de niños y niñas, haciéndoles saber que hay que aceptarlo y no menospreciarlo para de esta forma aprender a superarlo. Debemos permitir a nuestros hijos aceptar el hecho de que lo que sienten no está mal y que es completamente válido y normal.

Desde el portal especializado bebésymás, nos proponen una serie de pasos para tratar este tema con los más pequeños desde el cariño y la comprensión.

Validar sus sentimientos y mostrarnos comprensivos

y mostrarnos comprensivos Entender el origen de sus miedos

Resolver sus dudas y curiosidades sobre el tema

y curiosidades sobre el tema Darles la libertad de escoger y apoyarles

y apoyarles Hacer una exposición de manera segura y progresiva

de manera segura y Ser su modelo de comportamiento

Tras poner en valor las emociones de los más pequeños, los expertos recomiendan pararnos a explicarle a nuestros hijos o hijas lo que puede haber detrás de ese miedo. Debemos hablarlo con ellos, normalizar la situación y preguntarles. Los niños también tienen miedo de contagiarse y es importante que le demos la opción de escoger, no pasa nada si por el momento nuestros hijos no desean o no pueden quitarse la mascarilla. El tener que escoger entre algo que no desean puede provocarles una sensación de angustia y desazón. Por ello, es muy importante trabajar en los miedos, en lo orígenes del mismo para ayudarle a dar este paso. No obstante, la decisión final sobre si quitarse la mascarilla o no debe realizarse de forma libre y consciente, sin coacciones ni miedo.

Ayudarles a exponerse paulatinamente y dar ejemplo en situaciones en las que sea seguro estar sin la mascarilla puede hacerles sentir más cómodos. Muchas de las fobias que desarrollan los niños vienen del aprendizaje de los padres, por lo que mantener la calma y una actitud positiva pero responsable hará que nuestros hijos repliquen el patrón.