El Gobierno y Correos presentan un sello dedicado a las víctimas de la dana

El Gobierno ha presentado este miércoles junto con Correos un sello conmemorativo dedicado a las víctimas de la dana, a sus familiares y a los voluntarios y trabajadores que estuvieron en la fase de reconstrucción tras la catástrofe, y que lleva como lema Contigo hoy, mañana y siempre. "Hay símbolos que son más o menos grandes, pero todos son absolutamente plausibles y necesarios. La sociedad valenciana nos necesita en todo y a todos", ha dicho en el acto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Al acto han asistido también el presidente de Correos, Pedro Saura, y la comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, que ha destacado la inversión "sin precedentes" del Ejecutivo en las zonas afectadas por esta catástrofe el 29 de octubre de 2024, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, donde hubo 229 muertos.

Sin embargo, ha señalado que es igual de importante "levantar muros" que "recomponer el tejido humano, social y comunitario". "La reconstrucción tiene que ser no solo una reconstrucción económica, sino económica, social y emocional", ha añadido. Correos emitirá setenta mil sellos de esta edición especial incluida en la serie efemérides, con un valor postal de un euro.