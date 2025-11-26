La Guardia Civil advierte sobre las estafas en Black Friday: "No accedas a enlaces recibidos por SMS y desconfía de precios demasiado bajos"

Este viernes 28 de noviembre se celebra el Black Friday, la fiesta del consumo por excelencia. Sin duda alguna, se trata de una ocasión muy esperada; sobre todo, para aquellos que aprovechan las grandes ofertas para comprar los regalos de Navidad. Además, numerosos establecimientos incluyen descuentos especiales o anticipados a través de sus páginas web, fomentando así el comercio online.

De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), las empresas de reparto estiman que habrá hasta 4,3 millones de envíos diarios a lo largo de la semana. Tomando en consideración este dato, el organismo ha activado una campaña especial de vigilancia para las furgonetas que finalizará el próximo domingo. Por su parte, la Guardia Civil avisa sobre una realidad cada vez más acuciante: la ciberdelincuencia que gira en torno a ocasiones tan señaladas como el Black Friday.

La Guardia Civil avisa sobre las estafas en Black Friday

"Llega el Black Friday y, con él, aumentan las estafas online", advierte un agente del cuerpo de seguridad a través del perfil oficial de TikTok de la Guardia Civil. "Webs falsas que simulan comercios reales; ofertas que tras realizar el pago, desaparecen; y enlaces fraudulentos que, si pulsas sobre ellos, pueden robar tus datos personales".

De esta forma, pone de manifiesto la importancia de tomar precauciones y comprobar la fiabilidad de los sitios que visitamos. "Desde la Guardia Civil, te aconsejamos que, antes de comprar, revises la página web, no accedas a enlaces recibidos por SMS y desconfía de los precios demasiado bajos", prosigue. "Y lo más importante: si dudas, no compres".

¿Cómo identificar una página web segura?

Asimismo, en una publicación previa, otro agente explica cómo identificar páginas verídicas. "Vas a saber que son seguras porque tienen un símbolo de un candado y están en la dirección 'https'", explica. En este sentido, es importante adquirir cualquier producto a través de las webs oficiales para evitar problemas; y, "si te llegan ofertas a través del teléfono móvil, ya sea por SMS, WhatsApp o correo" la recomendación policial es clara: "no hagas clic".

Finalmente, en el caso de haber sido víctima de un fraude digital, la Guardia Civil explica que se puede presentar una denuncia telemáticamente a través de su propia página web (https://guardiacivil.es). "Es rápido, cómodo y te permite adjuntar capturas, enlaces y datos de la compra realizada". Una vez hecho esto, también es aconsejable cancelar la tarjeta de crédito y cambiar las contraseñas.