Guía del cambio al horario de invierno en 2025: esta es la fecha del día más largo del año en España

El mes de septiembre trae consigo la vuelta a la rutina, el inicio de un nuevo curso académico y días más cortos que anuncian la llegada del otoño. En paralelo, el horario de verano va tocando a su fin y, como cada año, los españoles se hacen las mismas preguntas: ¿Cuándo toca cambiar la hora? ¿Hay que adelantar o atrasar el reloj? ¿Se duerme una hora más o una hora menos? A continuación, salimos de dudas.

El segundo cambio de hora anual se producirá en pleno otoño, concretamente, la noche del sábado 25 de octubre al domingo 26. Ese día, a las 3:00 horas de la madrugada, la hora oficial se retrasará hasta las 2:00 horas (a las 02:00 pasará a ser la 01:00 en las islas Canarias), con lo que el día tendrá una duración de veinticinco horas.

Por tanto, este cambio horario nos permite disfrutar de una hora más de sueño, a cambio de amaneceres y atardeceres más tempranos y días con hora de luz que continuarán acortándose hasta el próximo solsticio de invierno, el 21 de diciembre a las 16:03 horas.

El BOE regula los cambios de hora hasta 2026

El cambio de hora es una práctica bianual que tiene como fin ajustar las actividades humanas a la luz solar disponible y contribuir así al ahorro energético. Se trata de una práctica que rige en todos los Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de evitar desajustes en las comunicaciones, transportes y operaciones comerciales transfronterizas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirmó en 2022 las fechas en las que deben realizarse los cambios de hora hasta 2026. La norma general es la siguiente:

El horario de verano da comienzo en la madrugada del último domingo de marzo, cuando a las 2:00 la hora oficial se adelanta 60 minutos hasta las 3:00 horas. En definitiva, se duerme una hora menos (el día dura 23 horas) y amanece y anochece más tarde.

¿Cuándo será el último cambio de hora?

Una consulta pública lanzada por la Comisión Europea en 2018 reveló que el 84% participantes era partidario de eliminar los cambios horarios estacionales. No obstante, esta medida se ha suspendido debido a las diferentes posturas de los Estados miembro.

En España, el debate gira en torno a qué horari debe adoptarse de forma permanente, si el de verano o el de invierno. La situación de España es compleja, puesto que desde 1940 se rige por la franja horaria GMT+1, como Alemania o Francia, pese a que geográficamente se encuentra más al oeste y le correspondería la franja GMT, la que utilizan Reino Unido, Portugal o las propias islas Canarias.

En 2018, el Consejo de Ministros aprobó la constitución de una Comisión de expertos para estudiar este asunto. En un informe, concluyó que "no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta".