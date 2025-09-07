Guía definitiva para mutualistas: Cómo reclamar la devolución del IRPF para pensionistas mutualistas

Miles de pensionistas en España tienen derecho a recuperar una parte de lo pagado de más en el IRPF durante años. La Agencia Tributaria ha puesto en marcha un proceso para devolver las cantidades correspondientes a aquellos que cotizaron a antiguas mutualidades laborales antes de la creación de la Seguridad Social, beneficiando a quienes se jubilaron antes de 1979. Si este es tu caso, o el de un familiar, aquí te explicamos de forma sencilla cómo solicitar este reembolso.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

La devolución del IRPF se aplica a los pensionistas que cotizaron a mutualidades laborales con anterioridad al 1 de enero de 1979. Esta medida no solo afecta a los pensionistas que están vivos, sino que también sus herederos pueden reclamar la cantidad que les correspondería si el beneficiario ha fallecido.

¿Cómo solicitar la devolución? ¡Es más fácil de lo que crees!

Hacienda ha automatizado el proceso para la mayoría de los casos, por lo que en muchos escenarios no será necesario que el pensionista presente documentación adicional. Solo se requiere completar un formulario online.

Accede a la Sede Electrónica de la AEAT: No necesitas ir a ninguna oficina. Todo el proceso se gestiona a través de un formulario específico en la web oficial de la Agencia Tributaria. Identifícate: Puedes acceder al formulario usando tu Cl@ve, DNI electrónico o número de referencia. Si actúas en nombre de un tercero (por ejemplo, un familiar fallecido), necesitarás la documentación de representación correspondiente. Rellena el formulario: El sistema calculará automáticamente la cantidad a devolver basándose en los datos que ya posee sobre tu historial de cotizaciones. Simplemente tendrás que añadir tu número de cuenta bancaria y un teléfono de contacto.

¿Hay plazos?

Sí, existen plazos para solicitar la devolución en función del año fiscal que se reclame. Sin embargo, Hacienda ha establecido la posibilidad de reclamar los ejercicios de 2019 a 2022 en un solo trámite.

Este año, la Agencia Tributaria espera realizar un pago único que compense los ejercicios que no se hayan devuelto previamente, lo que podría suponer una importante inyección de dinero para miles de hogares.