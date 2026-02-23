Hallada una bomba de la aviación alemana de la Guerra Civil en Toledo

Una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil ha sido localizada este domingo en el patio de una vivienda situada en Santo Domingo-Caudilla, una pedanía perteneciente al municipio toledano de Val de Santo Domingo. El artefacto explosivo, que se encontraba semienterrado, fue descubierto por el propietario de la casa sobre las 20:00 horas y posteriormente retirado por especialistas de la Guardia Civil.

Los agentes del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso y procedieron a la recogida del artefacto este lunes. La bomba, que mide 38 centímetros de longitud y presenta aletas características en su parte trasera, fue trasladada a un punto seguro para su posterior detonación controlada. Inicialmente, se barajó la posibilidad de explosionarla en Ocaña (Toledo), aunque finalmente se optó por otro emplazamiento, según confirmaron fuentes del instituto armado.

El hallazgo tuvo lugar en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, cuando el dueño de la propiedad realizaba trabajos en el exterior de su domicilio. Al avistar el objeto metálico parcialmente cubierto por tierra, alertó inmediatamente a las autoridades competentes. La Guardia Civil activó de inmediato el protocolo establecido para este tipo de situaciones, desplegando a los especialistas del Gedex para evaluar la peligrosidad del artefacto y proceder a su retirada de forma segura.

Protocolo de actuación ante artefactos explosivos históricos

Cuando se localiza un artefacto explosivo sin detonar de origen histórico, las fuerzas de seguridad activan un procedimiento específico que garantiza la seguridad de la población. En primer lugar, se establece un perímetro de seguridad alrededor del lugar del hallazgo, evacuando si fuera necesario las viviendas cercanas. Posteriormente, los especialistas del Gedex evalúan las características del artefacto, su estado de conservación y el nivel de riesgo que representa.

En este caso concreto, las características del artefacto permitieron su traslado sin necesidad de detonarlo in situ. Los técnicos verificaron que la bomba alemana, pese a llevar casi 90 años enterrada, mantenía su estructura básica intacta. Este tipo de explosivos, fabricados durante la década de 1930, fueron ampliamente utilizados por la aviación alemana de la Legión Cóndor que participó en la Guerra Civil española apoyando a las tropas sublevadas.

La presencia alemana en la Guerra Civil española

La Legión Cóndor fue la unidad militar alemana que intervino en el conflicto español entre 1936 y 1939. Esta fuerza expedicionaria, enviada por la Alemania nazi, contaba con aviones de bombardeo y caza de última generación para la época. Los bombardeos realizados por estas aeronaves afectaron a numerosas localidades de la geografía española, y muchas de las bombas lanzadas no llegaron a explotar al impactar contra el suelo.

Toledo y su provincia fueron escenario de diversos episodios bélicos durante la contienda, especialmente tras la caída de la capital provincial en manos del bando sublevado en septiembre de 1936. La zona experimentó bombardeos y combates que dejaron como legado la presencia de munición sin detonar en diversos puntos del territorio. No es infrecuente que, décadas después, aparezcan este tipo de artefactos durante trabajos de excavación, obras públicas o labores agrícolas.

Hallazgos similares en la provincia de Toledo

Este no es un caso aislado en la geografía toledana. A lo largo de los últimos años, los especialistas del Gedex han intervenido en numerosas ocasiones para retirar proyectiles, bombas y otros artefactos explosivos procedentes de la Guerra Civil. En 2022, se localizaron varios obuses en terrenos agrícolas de la comarca de La Sagra, mientras que en 2023 aparecieron granadas de mortero en las inmediaciones de Illescas.

La persistencia de estos artefactos casi 90 años después del conflicto evidencia la magnitud del armamento empleado durante la guerra y la necesidad de mantener la vigilancia. Los expertos recomiendan a la población que, ante el hallazgo de cualquier objeto sospechoso que pudiera ser munición antigua, no lo manipule bajo ningún concepto y avise inmediatamente a las autoridades.

¿Qué hacer si se encuentra una bomba antigua?

Las autoridades insisten en que nunca se debe tocar ni mover un artefacto explosivo que se encuentre casualmente. Aunque hayan transcurrido décadas desde su fabricación, estos dispositivos pueden mantener su capacidad explosiva y resultar extremadamente peligrosos. El protocolo ciudadano ante este tipo de hallazgos incluye alejarse del objeto, señalizar la zona para evitar que otras personas se acerquen y contactar inmediatamente con la Guardia Civil o la Policía Local.

Los especialistas del Gedex son los únicos profesionales capacitados y autorizados para manipular este tipo de material bélico. Cuentan con equipamiento específico, formación continua y experiencia en la desactivación de artefactos explosivos tanto históricos como modernos. Su intervención garantiza que la retirada se realice con las máximas medidas de seguridad, protegiendo tanto a la población como al patrimonio.

¿Por qué aparecen ahora bombas de la Guerra Civil?

La aparición de munición sin detonar de la Guerra Civil continúa siendo relativamente frecuente en España debido a varios factores. En primer lugar, el elevado volumen de proyectiles y bombas lanzados durante el conflicto, del cual un porcentaje significativo no llegó a explotar por fallos en los mecanismos de detonación. En segundo lugar, muchos de estos artefactos quedaron enterrados en zonas rurales, patios privados o terrenos que no han sido objeto de obras o excavaciones hasta décadas después.

El caso de Santo Domingo-Caudilla ilustra perfectamente esta realidad. El artefacto permaneció semienterrado durante casi 90 años sin que nadie reparara en su presencia hasta que el propietario actual de la vivienda lo descubrió. Este tipo de hallazgos se incrementan cuando se realizan obras de rehabilitación, trabajos agrícolas en profundidad o movimientos de tierra para construcciones nuevas.

Características técnicas de las bombas alemanas

Las bombas de aviación alemanas utilizadas durante la Guerra Civil presentaban distintos calibres y capacidades explosivas según su función táctica. El artefacto localizado en Santo Domingo-Caudilla, con sus 38 centímetros de longitud y las características aletas estabilizadoras, corresponde probablemente a un modelo de pequeño calibre utilizado para ataques de precisión o bombardeos ligeros.

Estas bombas incorporaban espoletas de percusión o temporizadas que debían activarse al impactar contra el objetivo. Sin embargo, las condiciones del terreno, los fallos mecánicos o la caída en ángulos inadecuados provocaban que un porcentaje de estos artefactos no detonara. Con el paso del tiempo, la corrosión y los cambios en los componentes internos hacen que estos explosivos resulten aún más impredecibles y potencialmente peligrosos.